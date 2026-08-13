Ngày 13/8, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án Luật
Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 13/8 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các dự án Luật.
Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.
Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, thảo luận tại Hội trường về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Từ chiều 13/8 đến ngày 18/8, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết).
Trước đó, trong phiên họp buổi chiều 12/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.