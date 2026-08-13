Ngày 13/8, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án Luật

Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 13/8 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các dự án Luật.

Chiều 12/8/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, thảo luận tại Hội trường về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.