Chính trị Ngày 15/8, Lâm Đồng sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp bàn về các nội dung cho sự kiện trọng đại này.

Đại tá Trần Văn Mười, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm phát biểu chỉ đạo

Dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Văn Mười, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban tổ chức, đại diện các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đã báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung chuẩn bị: Từ việc trang trí, hậu cần, tuyên truyền, khen thưởng… đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau sự kiện. Đồng thời, tham gia thảo luận kỹ càng công tác phối hợp để đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

Quang cảnh buổi họp

Lễ kỷ niệm sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/8/2025 tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Sự kiện dự kiến sẽ có hơn 500 đại biểu từ các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương.

Cùng với Công an tỉnh, 100% các đơn vị công an xã, phường trên địa bàn đã được chỉ đạo tổ chức kỷ niệm tại cơ sở, đảm bảo tính trang nghiêm, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Toàn cảnh buổi họp

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật dự kiến sẽ mang đậm bản sắc Lâm Đồng với những tiết mục ca ngợi truyền thống anh hùng của lực lượng công an xen lẫn âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên và hình ảnh những chiến sĩ Công an nhân dân vì dân phục vụ giữa “ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn".

Phát biểu tại buổi họp, Đại tá Trần Văn Mười đã biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị. Đồng chí yêu cầu ngoài tổ chức tốt Lễ kỷ niệm, các đơn vị rà soát kỹ lưỡng các hạng mục công việc, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, tập trung xây dựng chương trình nghệ thuật ấn tượng, độc đáo; đồng thời đẩy nhanh các khâu hồ sơ, thủ tục để các nội dung triển khai đúng tiến độ.