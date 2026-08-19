Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, ngày 19/8, Quốc hội bước vào đợt hai, tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Đợt 2 sẽ diễn ra đến ngày 24/8 (dự phòng ngày 25/8).

Sáng 13/8/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất).



Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo ý kiến về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất).

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.



Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 2 nội dung: Định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023; định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về 2 nội dung: Định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.



Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.



Đại diện cơ quan của Quốc hội chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo thẩm tra về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia.