Ngày 21/8, Quốc hội thảo luận về sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và Luật Nhà ở năm 2023
Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, ngày 21/8 Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.
Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trước đó, trong phiên họp buổi chiều ngày 20/8, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).