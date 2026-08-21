Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, ngày 21/8 Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp ngày 20/8/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.