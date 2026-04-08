Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 4/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường và ở tổ về các dự án luật, trong đó có 2 dự án luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng.

Phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 2 dự án: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án trên.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).