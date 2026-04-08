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    Ngày 4/8, Quốc hội thảo luận hai dự án luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng

    V.T (Baotintuc.vn) 04/08/2026 06:17

    Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 4/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường và ở tổ về các dự án luật, trong đó có 2 dự án luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng.

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    Phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

    Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 2 dự án: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

    Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án trên.

    Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

    Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

    Trước đó, trong phiên họp chiều 3/8, Quốc hội cũng đã thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

    Theo baotintuc.vn
    https://baotintuc.vn/thoi-su/ngay-48-quoc-hoi-thao-luan-hai-du-an-luat-lien-quan-den-linh-vuc-quoc-phong-20260803193959091.htm
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        Chính trị
        Ngày 4/8, Quốc hội thảo luận hai dự án luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng
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