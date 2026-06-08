Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 6/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường và ở tổ thảo luận về các dự án Luật và Nghị quyết của Quốc hội; trong đó có việc thành lập Thành phố Quảng Ninh và Thành phố Bắc Ninh.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 5/8/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 6 nội dung gồm:

Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án). Việc thành lập Thành phố Quảng Ninh. Việc thành lập Thành phố Bắc Ninh. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng về Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 5 nội dung: Việc thành lập Thành phố Quảng Ninh; Việc thành lập Thành phố Bắc Ninh; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Vào cuối phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp riêng về Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án).

Trước đó, trong phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 5/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Tại phiên thảo luận có 17 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật; việc bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư gắn với đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; rà soát danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; cơ sở thực tiễn, căn cứ pháp lý và tác động chính sách của việc bổ sung danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đối với khí N2O; đối tượng quản lý, phạm vi điều chỉnh, căn cứ thực tiễn, mức độ rủi ro và sự cần thiết đề xuất bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với hoạt động của cơ sở kinh doanh được ủy quyền cung cấp dịch vụ thị thực; hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp; kỹ thuật lập pháp...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.