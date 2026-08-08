Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, ngày 8/8 Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về các dự án luật và Nghị quyết; trong đó có 2 dự án Luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội ngày 7/8/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về 2 dự án Luật: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Trong phiên hop buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội họp riêng, thảo luận ở Hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Trước đó, trong phiên họp buổi chiều ngày 7/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tại phiên thảo luận có 11 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đều đồng tình, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc chuẩn bị, cập nhật, bổ sung hồ sơ, tài liệu và tổ chức thẩm tra theo quy định của pháp luật. Đa số ý kiến thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, góp phần bảo đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu tổ chức thành công sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng và điều kiện áp dụng; xử lý vướng mắc đối với các dự án, công trình đã thi công xây dựng khi chưa phù hợp với quy hoạch, chưa đồng bộ giữa các quy hoạch, chưa thi tuyển phương án kiến trúc; xử lý vướng mắc đối với việc khai thác, thu hồi khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng và khoáng sản nhóm IV để thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 và các công trình, dự án có liên quan khi chưa được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản; xử lý chất thải xây dựng (trừ chất thải nguy hại) phát sinh trong quá trình xây dựng các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC; xử lý vướng mắc đối với các công trình, dự án thi công xây dựng khi chưa hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng, đầu tư công và đất đai; phần diện tích đất lấn biển thực hiện Dự án BT; tổ chức thực hiện; trách nhiệm của UBND tỉnh An Giang; các điều kiện được xem xét loại trừ, miễn trách nhiệm; cơ chế hậu kiểm; thời hạn thực hiện Nghị quyết.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.