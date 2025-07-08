Ngày buồn của “Người đặc biệt”

Mùa giải 2025/26 đánh dấu bước ngoặt lớn với đội bóng thành Rotterdam, khi họ chính thức được dẫn dắt bởi Robin van Persie, huyền thoại của chính câu lạc bộ. Sau khi lên nắm quyền giữa mùa trước, cựu tiền đạo của Feyenoord và Man United đã gây ấn tượng mạnh với chuỗi 8 trận đầu bất bại. Dưới sự dẫn dắt của Van Persie, Feyenoord về đích ở vị trí thứ ba Eredivisie, đồng thời mang về suất dự Champions League mùa này. Tuy nhiên, phong độ của Feyenoord gần đây không tốt. Đoàn quân của HLV Robin Van Persie chỉ thắng 1 trong 5 trận đấu gần đây, còn lại họ hòa 1 và phải nhận 3 thất bại. Trong đó, ở 2 trận đấu gần đây nhất tại cúp châu Âu, đội bóng của Hà Lan cũng đều bị đánh bại. So sánh kinh nghiệm trận mạc của Robin Van Persie với Jose Mourinho thì quả là “một trời một vực”. Tuy nhiên tận dụng tối đa yếu tố sân nhà Robin Van Persie đã cùng các học trò đã có được một chiến thắng trước Fenerbahce, dù chiến thắng đó rất nhọc nhằn.

Trong khi đó, Fenerbahce đang có phong độ ấn tượng. Trong 7 trận đấu liên tiếp gần đây, họ thắng 5, hòa 1, chỉ phải nhận 1 thất bại. Phong độ của Fenerbahce trên sân khách trong thời gian gần đây cũng rất ấn tượng. Theo thống kê, trong 15 chuyến hành quân vừa qua tại các giải đấu chính thức, họ chỉ phải nhận 1 thất bại, còn lại thắng 10 và hòa 4 trận. Trong 2 lần chạm trán gần nhất ở đấu trường châu Âu, Fenerbahce đều giành chiến thắng trước Feyenoord. Đặc biệt Fenerbahce đang được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Jose Mourinho. “Người đặc biệt” có quá nhiều kinh nghiệm trận mạc ở các cúp châu Âu để giúp ông tìm kiếm chiến thắng trước đồng nghiệp Van Persie trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên trong một ngày Robin Van Persie cùng các học trò thi đấu với trên 100% sức lực, đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ đành phải nhận thất bại trong chuyến hành quân đến sân của Feyenoord.

Có thể nói Fenerbahce và Feyenoord đều là những đội bóng có “số má” ở đấu trường châu Âu. Cuộc đối đầu của 2 đội trong cuộc chiến giành vé vào vòng bảng Champions League mùa giải 2025/26 là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất tại vòng loại thứ ba Champions League năm nay. Với lợi thế sân nhà, Feyenoord tấn công chủ động ngay từ đầu. Đội bóng dưới quyền HLV Van Persie chiếm được lợi thế khi Quinten Timber mở tỷ số cho đội bóng Hà Lan ở phút 19. Trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, tiền đạo En Nesyri của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa được bóng vào lưới Feyenoord ở cuối hiệp 1 nhưng bàn thắng không được công nhận. Trong hiệp 2, Fenerbahce dốc toàn lực tấn công. Đến đến phút 86, tiền vệ Amrabat mới đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tưởng chừng như trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, nhưng bàn thắng vào phút 90+1 của Hadj Moussa đã ấn định chiến thắng quan trọng cho Feyenoord.

Gieo sầu cho “Người đặc biệt” trong trận lượt đi, Feyenoord có nhiều lợi thế trước trận lượt về diễn ra vào tuần sau. Hy vọng kinh nghiệm của Mourinho sẽ giúp cho Fenerbahce lật ngược thế cờ trước Van Persie.