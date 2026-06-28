Đời sống Ngày Gia đình Việt Nam 2026: Lan tỏa giá trị cốt lõi, tạo sức mạnh nội sinh Khi mỗi thành viên trong gia đình biết sống có trách nhiệm bằng cách yêu thương nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và sẻ chia nhiều hơn, ngôi nhà sẽ là nơi chở che bền vững nhất cho mỗi người.

Ngày Gia đình Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn tổ ấm trong bối cảnh xã hội nhiều biến động. (Ảnh: BTC)

Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách con người và là nơi trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trải qua nhiều thế hệ, cấu trúc gia đình Việt Nam có thể có những thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi về tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng hiếu thảo vẫn luôn là nền tảng vững chắc để xây dựng một quốc gia hạnh phúc, thịnh vượng.

Với ý nghĩa đó, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/200-28/6/2026), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình hưởng ứng với chủ đề “Chạm yêu thương – Xây hạnh phúc,” nhằm lan tỏa thông điệp về yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm trong mỗi gia đình.

Không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, chương trình còn góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Sức mạnh nội sinh bền vững

Xã hội hiện đại đang chứng kiến nhiều biến đổi mạnh mẽ về lối sống, cấu trúc gia đình và các mối quan hệ giữa các thế hệ, vai trò của gia đình càng được khẳng định như “tế bào” quan trọng nhất của xã hội. Một gia đình hạnh phúc không chỉ là nơi nuôi dưỡng yêu thương mà còn là nền tảng hình thành nhân cách, giữ gìn bản sắc văn hóa và tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển đất nước.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cũng đã xác định phát triển toàn diện con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Trong đó, hệ giá trị gia đình được xác định gồm bốn yếu tố cốt lõi: “Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh."

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh gia đình chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

Gia đình chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc. (Ảnh: BTC)

“Phụ nữ luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là người giữ lửa yêu thương, gắn kết các thế hệ và vun đắp mái ấm. Tuy nhiên, việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm riêng của phụ nữ mà là trách nhiệm chung của mọi thành viên và toàn xã hội. Khi phụ nữ được yêu thương, tôn trọng và tạo điều kiện phát triển toàn diện, gia đình và cộng đồng mới thực sự có được sự hạnh phúc vững bền,” bà Lê Thị Thủy khẳng định.

Thông điệp “Chạm yêu thương – Xây hạnh phúc” của chương trình như lời gợi nhắc, giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, đôi khi chỉ cần những cử chỉ quan tâm giản dị, những khoảnh khắc sẻ chia trong gia đình cũng đủ để nuôi dưỡng hạnh phúc bền lâu.

Người đứng đầu Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng kêu gọi mỗi ông bà, cha mẹ trở thành tấm gương về đạo đức, lối sống; mỗi người con biết gìn giữ truyền thống gia đình, hiếu kính với ông bà, cha mẹ, không ngừng học tập và rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Yêu thương bằng hành động thiết thực

Chương trình hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam còn mang đến nhiều hoạt động giàu tính tương tác và nhân văn, giúp thông điệp về gia đình được truyền tải gần gũi, sống động hơn.

Đáng chú ý, hội thi nấu ăn “Vị nhà” là nơi các đội cùng chuẩn bị những mâm cơm gia đình ấm cúng. Mỗi món ăn không chỉ được đánh giá bởi hương vị hay hình thức, mà còn chứa đựng câu chuyện về sự gắn kết, về ký ức sum vầy quanh mâm cơm như một giá trị truyền thống vẫn luôn giữ vai trò đặc biệt trong văn hóa Việt.

Hoạt động giao lưu với các gia đình tiêu biểu gợi mở nhiều cảm xúc. Từ những gia đình nhiều thế hệ gìn giữ nếp nhà, những cặp vợ chồng trẻ cùng sẻ chia trách nhiệm chăm sóc con cái, đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn kiên cường vượt lên nghịch cảnh, tất cả đều cho thấy hạnh phúc không nằm ở điều kiện vật chất đầy đủ, mà được xây dựng từ tình yêu thương, sự thấu hiểu và trách nhiệm.

150 suất quà đã được trao cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Huế. (Ảnh: BTC)

Một điểm nhấn giàu tính nhân văn của chương trình là hoạt động trao 150 suất quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế, với tổng trị giá 180 triệu đồng. Mỗi phần quà gồm tiền mặt cùng các sản phẩm thiết thực như balô, sữa, bánh kẹo. Sự đồng hành của các doanh nghiệp góp phần làm nên giá trị lan tỏa của chương trình. Trong đó, Vinamilk Sure đã trao tặng nhiều sản phẩm dinh dưỡng tới phụ nữ, trẻ em và người dân.

Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn tổ ấm trong bối cảnh xã hội nhiều biến động. Khi mỗi thành viên biết yêu thương nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và sẻ chia nhiều hơn, gia đình sẽ tiếp tục là nơi chở che bền vững nhất của mỗi con người.

Hạnh phúc không phải điều gì quá xa vời. Hạnh phúc bắt đầu từ một bữa cơm sum họp, một lời hỏi han, một cái nắm tay, một sự quan tâm đúng lúc... Đó cũng chính là tinh thần mà chương trình “Chạm yêu thương – Xây hạnh phúc” mong muốn lan tỏa đến cộng đồng: chạm vào yêu thương hôm nay để xây dựng hạnh phúc ngày mai.

Khép lại chương trình, điều đọng lại không phải là những phần thưởng được trao, mà là thông điệp giàu tính nhân văn về sức mạnh của tình yêu thương. Khi mỗi gia đình biết quan tâm, sẻ chia và cùng nhau vun đắp hạnh phúc, sẽ tạo nên những “điểm chạm yêu thương” lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, phát triển bền vững và một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc./.