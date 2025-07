Quốc phòng toàn dân Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại phường Xuân Trường - Đà Lạt Ngày 19/7, phường Xuân Trường - Đà Lạt tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2025.

Đại biểu tham gia ngày hội

Tham dự có Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Đa Cát Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy, UBND phường, Công an phường Xuân Hương, cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia ngày hội

Phường Xuân Trường - Đà Lạt được thành lập sau sáp nhập từ phường 11, xã Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành, với diện tích 168,83 km², 36.428 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sản xuất kinh tế nông nghiệp, du lịch và thương mại. Phường Xuân Trường - Đà Lạt có truyền thống văn hóa, lịch sử phong phú và giàu truyền thống cách mạng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại ngày hội

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2025, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại đây đạt nhiều kết quả nổi bật như phát hiện, xử lý 3 vụ phạm pháp hình sự (rửa tiền, hiếp dâm trẻ em); công tác thu hồi vũ khí thô sơ được đẩy mạnh; lực lượng Công an phát hiện 2 vụ trộm cắp với sự tham gia đắc lực của quần chúng nhân dân. Trên địa bàn không xảy ra cháy rừng, công tác bảo vệ rừng được chú trọng, thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức tuần tra, bảo vệ hiệu quả. Với sự tham gia đóng góp của địa phương, địa bàn hiện có 192 camera an ninh, các tổ tự quản an ninh, phòng cháy chữa cháy luôn được quan tâm, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 2025 năm nay được lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt chú trọng thực hiện bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng cây, phiên tòa giả định, giải bóng đá thanh niên, hiến máu tình nguyện (78 đơn vị máu) thu hút đông đảo bà con Nhân dân tham gia.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quà cho 20 cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Cùng với đó, các phòng, ban của phường, Công an phường cũng đẩy mạnh triển khai Đề án 06, làm căn cước, định danh điện tử, tuyên truyền ứng dụng VNeID, quản lý dữ liệu dân cư phục vụ Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Đa Cát Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Đỗ Thị Quế Phương - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Cũng tại ngày hội nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được khen thưởng. Cùng với đó, Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND phường đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và những cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại phường Xuân Trường - Đà Lạt thời gian qua đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào, thực sự đi vào đời sống. Những thành tích nổi bật của phường được Bộ Công an ghi nhận tặng Bằng khen, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Cờ thi đua, khẳng định vị thế của một địa phương kiểu mẫu trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng với vị trí chiến lược và tiềm năng kinh tế lớn, càng đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng để giữ vững sự ổn định.

Để phong trào đi vào chiều sâu, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường Xuân Trường - Đà Lạt cần tiếp tục đổi mới tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm, nhân rộng mô hình tự quản hiệu quả như tổ an ninh nhân dân, camera an ninh. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng Công an, dân quân vững mạnh. Bên cạnh đó, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân; tiếp tục đoàn kết, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, đồng thời cam kết Công an tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng địa phương.