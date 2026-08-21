Xây dựng Đảng Nghe dân nói và trách nhiệm phản hồi Không dừng lại ở việc lắng nghe, những kiến nghị chính đáng của người dân đang được tỉnh chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi đến kết quả cuối cùng. Cách làm ấy đang góp phần đưa tinh thần “gần dân, trọng dân, hiểu dân” trở thành hành động cụ thể.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc thăm hỏi, trao đổi với các đại biểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở. Ảnh: Hương Ly

Kiến nghị rất đời thường

Những ý kiến được người dân gửi đến các cấp, ngành cho thấy phía sau mỗi kiến nghị là một câu chuyện rất cụ thể của đời sống. Ở phường Mũi Né, ông Bùi Thanh Hưng, khu phố Hàm Tiến 3, đề nghị cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc đất của gia đình để có cơ sở giải quyết bồi thường tại dự án Nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng; đồng thời xem xét việc bồi thường tại dự án Đường 706B, nơi gia đình đã bị thu hồi đất nhưng chưa nhận được bồi thường. Điều người dân mong mỏi là những đơn thư đã gửi trong thời gian dài được xem xét, trả lời và giải quyết rõ ràng.

Cũng tại Mũi Né, ông Trần Văn Thọ, khu phố 1, mong sớm đầu tư khu neo đậu tàu thuyền để ngư dân có nơi tránh trú an toàn khi mưa bão. Với ông Nguyễn Văn Lập và bà Nguyễn Thị Bông, khu phố Suối Nước, nỗi lo lại gắn với sinh kế khi hoạt động khai thác khoáng sản được cho là ảnh hưởng đến nguồn nước, sản xuất và đời sống của người dân. Những kiến nghị này cho thấy, với người dân phát triển kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế lâu dài.

Ở Đà Lạt, những vấn đề người dân phản ánh cũng rất gần với cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Tiến, tổ dân phố 22, phường Cam Ly - Đà Lạt, đề nghị có giải pháp chống ngập tại các tổ dân phố 1, 6 và 12. Còn ông Trương Văn Thành, tổ dân phố Vạn Thành 1, phản ánh tình trạng rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và nước, rác tràn ra đường mỗi khi mưa lớn. Trong khi đó, ông Trần Minh Anh, tổ dân phố Vạn Thành, đề nghị chính quyền kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng ô nhiễm, hôi thối tại khu vực trại gà đường Trần Văn Côi, bởi vấn đề đã tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được người dân phường Cam Ly - Đà Lạt gửi gắm. Ông Võ Tá Hào, tổ dân phố Lê Lai, đề nghị quan tâm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khi đến nay mới có khoảng 30% số hộ được cấp.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ, tổ dân phố Vạn Thành đề nghị, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu vực Tập đoàn Cà phê đường Cam Ly - Phước Thành. Những kiến nghị tưởng như chỉ là thủ tục hành chính, nhưng phía sau đó là quyền lợi hợp pháp, là tài sản, kế sinh nhai và sự ổn định của từng gia đình.

Đối với khu vực Nhà ở xã hội Kim Đồng, ông Trần Văn Toàn, đại diện 28 hộ dân, thể hiện một cách nhìn rất rõ ràng: người dân thống nhất với chủ trương thu hồi đất nếu việc thu hồi phục vụ mục đích, lợi ích chung của cộng đồng, nhưng đồng thời mong muốn được bảo đảm quyền lợi chính đáng về bồi thường; trường hợp không thu hồi thì đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ.

Người dân Tổ An Sơn 1 dự hội nghị các đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri

Từ Mũi Né đến Đà Lạt, hay Gia Nghĩa, từ câu chuyện bồi thường đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến chống ngập, xử lý rác thải, bảo vệ nguồn nước, bảo đảm nơi tránh trú cho ngư dân..., các kiến nghị có thể khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một mong muốn: được lắng nghe và được giải quyết thấu đáo.

Nắm bắt để giải quyết

Trong giai đoạn mới, yêu cầu đối với bộ máy chính quyền không chỉ là làm đúng, mà còn phải làm nhanh hơn, sát thực tế hơn và có trách nhiệm đến cùng hơn.

Tinh thần ấy càng cần thiết khi Lâm Đồng đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới. Giải quyết được một kiến nghị đúng nghĩa là tháo được một “nút thắt” trong đời sống. Nhiều nút thắt được tháo gỡ sẽ tạo thành một dòng chảy đồng thuận, thúc đẩy phát triển.

Vì thế, “giải quyết đến cùng cho dân” không đơn thuần là một phương thức xử lý công việc. Đó còn là thước đo trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trước Nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc gặp gỡ, lắng nghe Nhân dân không chỉ nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng mà quan trọng hơn là để kịp thời tổng hợp, phản ánh và theo dõi việc giải quyết những kiến nghị chính đáng từ cơ sở.

Mỗi ý kiến của Nhân dân đều là một kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền nhìn nhận sát hơn những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Vì vậy, những kiến nghị thuộc thẩm quyền cần được quan tâm giải quyết kịp thời; những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc phải được rà soát, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và có hướng xử lý phù hợp. Qua đó tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đại diện hộ dân phường Lâm Viên - Đà Lạt kiến nghị, đề xuất về những bất cập liên quan đến bảo hiểm xã hội

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đồng thời phối hợp giám sát việc giải quyết, để mỗi tiếng nói chính đáng của người dân đều được lắng nghe và phản hồi thỏa đáng.