Văn hóa - Giải trí Nghe guitar cổ điển Việt - Thái giữa lòng Đà Lạt Cuối tháng 7/2026, thông qua Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật Phố Bên Đồi Đà Lạt, bộ đôi Sunny Guitar Duo gồm 2 nghệ sĩ Việt Nam và Thái Lan đã mang đến một chương trình guitar cổ điển độc đáo.

2 nghệ sĩ trẻ Việt Nam và Thái Lan cùng song tấu

Dấu ấn đầu tiên tại Đà Lạt

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Đà Lạt và biểu diễn. Đà Lạt rất xinh đẹp”, nghệ sĩ trẻ người Thái Lan Nutthachai Chaivanich chia sẻ với chúng tôi trong đêm diễn. Đồng hành cùng anh là nghệ sĩ Việt Nam Trần Phan Thuận Nguyên; cả hai là thành viên của nhóm Sunny Guitar Duo.

Mới 17 tuổi, Nutthachai Chaivanich đã là một gương mặt nổi bật của guitar cổ điển Thái Lan và khu vực Đông Nam Á. Anh bắt đầu chơi guitar từ năm 8 tuổi và hiện theo học chương trình Multi-Arts (Music and Performance) tại Assumption College Thonburi (Thái Lan) với học bổng toàn phần.

Trong quá trình học tập, nghệ sĩ trẻ người Thái đã có cơ hội làm việc, tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á. Anh cũng thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu hòa nhạc, liên hoan và các cuộc thi quốc tế ở Thái Lan, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Nutthachai Chaivanich từng giành rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi Guitar cổ điển lớn của Thái Lan và một số quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, năm 2024, Nutthachai Chaivanich giành giải Nhì bảng trẻ tại Guitar Foundation of America (GFA) - một trong những cuộc thi guitar cổ điển danh giá nhất thế giới.

Còn nghệ sĩ Trần Phan Thuận Nguyên hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Guitar cổ điển tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Anh từng tham gia nhiều chương trình đào tạo quốc tế cùng các nghệ sĩ tên tuổi lớn trên thế giới. Năm 2018, anh nhận học bổng Toyota Young Talent của Nhật Bản. Đến năm 2025, anh tiếp tục được trao học bổng Erasmus của Liên minh châu Âu để tu nghiệp tại Học viện Âm nhạc ở thành phố Krakow (Ba Lan) dưới sự hướng dẫn của những giáo sư danh tiếng ở đây.

Cho đến nay, Thuận Nguyên thường xuyên tham gia các liên hoan, cuộc thi và chương trình hòa nhạc trong nước cũng như quốc tế; đồng thời gặt hái nhiều giải thưởng lớn về biểu diễn Guitar cổ điển. Bên cạnh biểu diễn, anh còn tham gia sáng tác, chuyển soạn và thực hiện các dự án giáo dục âm nhạc hướng đến cộng đồng.

Bộ đôi này thành lập nhóm Sunny Guitar Duo từ năm 2023 và nhanh chóng tạo dấu ấn tại nhiều sân khấu và sự kiện Guitar quốc tế ở Việt Nam và Thái Lan. Năm 2025, Sunny Guitar Duo từng giành giải Nhất hạng mục Ensemble tại Saigon International Guitar Festival - Competition.

Mùa hè này, Sunny Guitar Duo thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam, trong đó có Đà Lạt. “Chúng tôi rất muốn biểu diễn tại Đà Lạt - nơi tôi yêu thích và đến nay chúng tôi mới có cơ hội”, Trần Phan Thuận Nguyên cho biết.

Nghệ sĩ trẻ người Thái Lan Nutthachai Chaivanich trong đêm diễn.

Hành trình âm nhạc còn tiếp nối

Sunny Guitar Duo trong đợt biểu diễn này đã mang đến cho đông đảo người yêu âm nhạc cổ điển Đà Lạt một chương trình âm nhạc độc đáo và thú vị.

Trong phần độc tấu, nghệ sĩ Trần Phan Thuận Nguyên đã biểu diễn tác phẩm của 2 nhà soạn nhạc Nga đương đại gồm Dusan Bogdanovic với The Castle of the White City - Lâu đài của thành phố trắng và Yuri Smirnov với “St. Petersburg Etching - tạm dịch Những lát cắt của St. Petersburg”.

Còn với Nutthachai Chaivanich, anh biểu diễn một tác phẩm đầy màu sắc của tác giả Giulio Regondi “Introduction and Caprice, Op. 23” cùng một bài dân ca rất nổi tiếng của Việt Nam “Bèo dạt mây trôi” được tác giả người Thái Lan là Pongpat Pongpradit chuyển soạn rất độc đáo với những âm thanh rộn rã từ đôi bàn tay điệu nghệ của anh.

Ở phần song tấu, cả 2 đã cùng hòa tấu các tác phẩm nổi tiếng của những nhà soạn nhạc như: Enrique Granados với “Selections from Valses Poéticos”; Manuel de Falla với “Danza Ritual del Fuego”; Frederic Chopin với “Waltz, Op. 64 No. 2 và Astor Piazzolla với Zita được đông đảo khán giả cổ vũ nhiệt liệt.

Theo ông Nguyễn Trung Hiền - Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật Phố Bên Đồi Đà Lạt, đây là một chương trình nghệ thuật được đầu tư chất lượng do trung tâm phối hợp để đưa về phục vụ khán giả. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các nhạc viện trong nước để tiếp tục giới thiệu những chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ lớn”.