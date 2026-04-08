Nghệ thuật quản trị của HLV Kim Sang-sik và màn đáp lời của Đình Bắc trước Indonesia Đặt niềm tin vào Đình Bắc tại chảo lửa Pakansari, HLV Kim Sang-sik giúp ĐT Việt Nam thắng Indonesia 3-0 và khai phá bản lĩnh của tiền đạo sinh năm 2004.

Chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Indonesia không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho Đội tuyển Việt Nam mà còn là lời khẳng định cho tư duy quản trị nhân sự tinh tế từ HLV Kim Sang-sik. Giữa làn sóng áp lực sau trận hòa bế tắc trước Singapore, quyết định tiếp tục điền tên Nguyễn Đình Bắc vào đội hình xuất phát tại chảo lửa Pakansari ở Bogor đã trở thành điểm tựa giúp "Những chiến binh Sao vàng" làm chủ cuộc chơi.

HLV Kim Sang-sik đang dùng Đình Bắc hiệu quả. (Ảnh: VFF)

Đòn giáng tâm lý và bài toán niềm tin

Hành trình của Đình Bắc tại giải đấu năm nay trải qua những nhịp sóng biến động dữ dội. Mở đầu bằng cú hat-trick ấn tượng vào lưới Timor Leste ở ngày ra quân, tiền đạo thuộc biên chế CAHN nhanh chóng rơi vào trạng thái bế tắc khi đối đầu với lối chơi áp sát rát từ phía Singapore.

Ở trận đấu đó, HLV Kim Sang-sik từng đưa ra quyết định thay người đầy khắc nghiệt: rút chân sút sinh năm 2004 ra nghỉ khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. Với một cầu thủ trẻ, việc bị thay ra sớm như vậy thường tạo ra cú sốc lớn về mặt tâm lý và dễ làm suy giảm sự tự tin trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, thay vì gạt bỏ học trò sau màn trình diễn không như ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chọn cách tiếp cận mang tính nhân văn. Việc trao suất đá chính cho Đình Bắc trong trận cầu sinh tử trên đất Indonesia là một canh bạc tâm lý rõ ràng. Ông Kim hiểu rằng sự kiên nhẫn đôi khi đem lại giá trị vượt trội so với những bài tập chiến thuật đơn thuần.

Màn trình diễn không bàn thắng nhưng vô giá

Đáp lại sự tin tưởng từ ban huấn luyện, Đình Bắc đã có 90 phút hoạt động với năng lượng bền bỉ. Dù không trực tiếp điền tên lên bảng tỷ số, những bước chạy không mệt mỏi cùng khả năng quấy rối liên tục của anh đã phá vỡ hệ thống phòng ngự của Indonesia, mở ra khoảng trống di chuyển thuận lợi cho các đồng đội xung quanh.

Các thông số chuyên môn ghi nhận ngôi sao trẻ sinh năm 2004 là một trong những cầu thủ di chuyển nhiều nhất trên sân Pakansari. Sự xông xáo này góp phần quan trọng giúp Đội tuyển Việt Nam duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn trước đội chủ nhà.

Đình Bắc vừa có trận đấu tốt trước Indonesa. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về màn thể hiện của học trò sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Sau trận gặp Singapore, tôi cũng có nhiều suy nghĩ khi phải thay Đình Bắc sớm trong hiệp một. Tuy nhiên, khi gặp Indonesia, cậu ấy đã vượt qua áp lực về tâm lý và có một màn trình diễn rất tốt. Tôi muốn dành lời khen cho Đình Bắc."

Bản lĩnh trưởng thành của tiền đạo sinh năm 2004

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự trưởng thành của Đình Bắc còn bộc lộ qua thái độ ứng xử trước dư luận. Không cuốn vào những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, tiền đạo này giữ sự bình tĩnh và đón nhận mọi chuyện một cách bản lĩnh. Anh chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân: "Bóng đá mà... Hôm trước vừa hòa hôm nay thắng là chuyện bình thường!"

Cách dùng người của HLV Kim Sang-sik cho thấy sự kết hợp giữa tính nghiêm khắc đúng thời điểm và sự mở lòng cho học trò sửa sai. Sự kiên nhẫn ấy không chỉ giải tỏa áp lực cho cá nhân Đình Bắc, mà còn giúp Đội tuyển Việt Nam xây dựng một tập thể vững vàng về bản lĩnh chiến đấu trên hành trình bảo vệ ngôi vương.