Thương mại - Dịch vụ Nghe và thấy: Du lịch “thúc” dịch vụ tăng trưởng Đầu năm 2025 đến nay, đảo Phú Quý thu hút hơn 104.000 du khách, trong đó có khoảng 2.500 khách quốc tế. Với vẻ đẹp hoang sơ, biển trong xanh, hải sản tươi ngon, Phú Quý là điểm đến lý tưởng, góp phần tạo nên sức sống đặc trưng cho tỉnh Lâm Đồng dù vị trí cách biệt đất liền. Không chỉ sở hữu đảo Phú Quý, Lâm Đồng còn là vùng đất đa dạng sắc thái với nhiều điểm đến hấp dẫn.

Cảng Phú Quý. Ảnh: N. Lân

Đà Lạt nổi tiếng là xứ ngàn hoa, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng nhiều khu du lịch sinh thái, vườn hoa và trang trại trái cây. Rừng nguyên sinh rộng lớn quanh hồ Tà Đùng tạo nên không gian thiên nhiên hùng vĩ, thu hút du khách khám phá, nghỉ dưỡng. Phía biển có nhiều bãi tắm đẹp, đồi cát bay, các công viên giải trí hiện đại như: Circus Land, Wonderland… góp phần làm nên diện mạo du lịch đa sắc màu của tỉnh.

Nhờ đa dạng cho khách trải nghiệm và sức hút đặc trưng, Lâm Đồng đón gần 11,55 triệu lượt khách trong 7 tháng năm 2025, tăng 13,82% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khách quốc tế tăng 34,26%. Theo đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 31.300 tỷ đồng, tăng trên 14%, khẳng định sức hút của các điểm đến.

Nổi bật là vào các ngày cuối tuần, nhiều địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhộn nhịp khách. Xu hướng “ăn tại chỗ – mua mang về” lan tỏa khắp tỉnh, kéo du khách từ bàn ăn ra các điểm mua sắm, làm sôi động chợ, siêu thị, phố lưu niệm. Vì vậy, hàng hóa tiêu thụ mạnh, nhất là hải sản, các sản vật tại địa phương. Không chỉ nhờ khách lưu trú dài ngày đẩy tăng chi tiêu mua sắm mà các dịch vụ do người dân địa phương mở ra cũng góp phần không nhỏ trong tiêu thụ hàng hóa. Thực tế cho thấy, cả du khách lẫn cư dân đều góp phần làm sôi động thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

Sức mua tăng rõ qua các con số của Thống kê tỉnh Lâm Đồng, 7 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ toàn tỉnh đạt gần 142.532 tỷ đồng, tăng 12,56%. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, lương thực, thực phẩm tăng 15,25%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,28%… Tính đến nay, nhóm ngành dịch vụ của Lâm Đồng tăng 7,83%. Trong đó, du lịch là động lực chính, góp phần thúc đẩy dịch vụ tăng trưởng cũng là đưa kinh tế địa phương phát triển.