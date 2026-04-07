Nghi án doping tại World Cup 2026: 8 tuyển thủ Tunisia dương tính với chất cấm World Cup 2026 rúng động trước thông tin 8 cầu thủ Tunisia có kết quả xét nghiệm bất thường với clenbuterol. Dù nồng độ dưới ngưỡng xử phạt và nghi vấn đổ dồn vào thực phẩm bẩn tại Monterrey, vụ việc vẫn để lại dấu hỏi lớn về công tác quản lý của đội bóng Bắc Phi.

Hành trình của đội tuyển Tunisia tại World Cup 2026 không chỉ khép lại bằng những thất bại bạc nhược trên sân cỏ mà còn đang bị bao phủ bởi bóng ma doping. Theo báo cáo từ The Times, một cuộc điều tra diện rộng đang được tiến hành sau khi 8 tuyển thủ quốc gia này bị phát hiện có kết quả bất thường với chất cấm trong thời gian diễn ra giải đấu.

Cụ thể, các mẫu xét nghiệm nước tiểu của nhóm cầu thủ này cho thấy sự hiện diện của clenbuterol – một chất nằm trong danh sách cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA). Sự việc xảy ra ngay sau khi Tunisia rời giải với thành tích đáng thất vọng: thua Thụy Điển 1-5, Nhật Bản 0-4 và Hà Lan 1-3, xếp cuối bảng đấu mà không giành được điểm số nào.

ĐT Tunisia lại gặp vấn đề sau World Cup 2026

Nghi vấn nhiễm chéo từ thực phẩm tại Monterrey

Dù nồng độ clenbuterol được phát hiện, các cầu thủ liên quan hiện vẫn chưa bị áp dụng án đình chỉ thi đấu ngay lập tức. Nguyên nhân là do hàm lượng chất này nằm dưới ngưỡng quy định để kích hoạt một án phạt treo giò bắt buộc. Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu điển hình của việc nhiễm chéo thông qua nguồn thực phẩm thay vì sử dụng doping có hệ thống để tăng cường hiệu suất.

Trong suốt chiến dịch tại Mexico, đội tuyển Tunisia đóng quân tại Monterrey. Các cuộc kiểm tra được thực hiện trong khoảng 10 đến 14 ngày trước trận đấu cuối cùng gặp Hà Lan vào ngày 26/6. Giới chức trách đang tập trung điều tra một nhà hàng tại địa phương, nơi được cho là đã cung cấp thịt nhiễm clenbuterol – một loại chất đôi khi được sử dụng trái phép trong chăn nuôi tại Mexico để làm nạc thịt.

Các cầu thủ Tunisia sẽ bị FIFA điều tra

Cơ sở pháp lý và tiền lệ lịch sử

Clenbuterol thuộc nhóm beta-2 agonist, có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ và phát triển cơ bắp, tương tự như các loại steroid đồng hóa. Tuy nhiên, lịch sử thể thao tại Mexico từng ghi nhận nhiều trường hợp oan uổng liên quan đến chất này. Tại FIFA U17 World Cup 2011 tổ chức ở quốc gia này, có tới 109 cầu thủ từ 19 đội tuyển khác nhau dương tính với clenbuterol, buộc FIFA phải thừa nhận vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại đây.

Dựa trên Thư kỹ thuật số 23 (TL23) được WADA ban hành năm 2022, nếu nồng độ clenbuterol dưới 5 ng/mL, kết quả sẽ được coi là "Kết quả phân tích bất thường" (ATF) thay vì vi phạm trực tiếp. Điều này cho phép mở một cuộc điều tra thực tế để minh oan cho vận động viên nếu chứng minh được nguồn gốc từ thực phẩm bẩn.

Tunisia thi đấu không thành công ở World Cup 2026

Một chiến dịch hỗn loạn của bóng đá Tunisia

Bê bối doping này như giọt nước tràn ly cho một kỳ World Cup thảm họa của Tunisia. Trước đó, Liên đoàn bóng đá nước này đã gây sốc khi sa thải HLV trưởng Sabri Lamouchi ngay sau trận thua mở màn – một quyết định chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các kỳ World Cup.

Sự thiếu ổn định trên băng ghế chỉ đạo cộng với những nghi vấn về sức khỏe và dinh dưỡng đã biến Tunisia thành đội bóng rệu rã nhất giải đấu. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Tunisia và các câu lạc bộ chủ quản của 8 cầu thủ này đã nhận được thông báo chính thức. Dù khả năng nhận án cấm thi đấu là thấp, nhưng uy tín của bóng đá quốc gia Bắc Phi này chắc chắn đã bị tổn hại nghiêm trọng sau những diễn biến tại Monterrey.