Từ 15/8/2026, nhiều quy định mới về xử phạt các hành vi liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách có hiệu lực mà các doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe kinh doanh vận tải cần phải biết, chấp hành, tránh vi phạm.

Ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026; trong đó sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về xử phạt các hành vi liên quan đến hoạt động vận tải hành khách nhằm tăng cường kỷ cương trong hoạt động này và xử lý triệt để tình trạng "xe dù, bến cóc", xe hoạt động trá hình…

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, Nghị định 238/2026/NĐ-CP đã bổ sung quy định xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm của lái xe và chủ xe như:

- Điều khiển xe vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng đón khách, chở người không có tên trong danh sách hành khách theo hợp đồng đã ký; đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác, trên các tuyến đường phố không đúng địa điểm được ghi trong hợp đồng vận tải đã ký (mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng).

- Cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải (chủ xe, chủ doanh nghiệp) sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác, trên các tuyến đường phố không đúng địa điểm được ghi trong hợp đồng vận tải đã ký (mức phạt từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân; từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức).

- Điều khiển xe vận tải hành khách theo hợp đồng điện tử, có thiết bị để truy cập nội dung của hợp đồng điện tử nhưng không truy cập được nội dung của hợp đồng điện tử (mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng).

- Điều khiển xe ô tô chở người dưới 8 chỗ ngồi (không kể chỗ của người lái), xe vận tải nội bộ không lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp đặt nhưng không có tác dụng hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị (mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, áp dụng từ 01/01/2028).

- Điều khiển xe ô tô chở người từ 8 chỗ ngồi trở lên (không kể chỗ của người lái) không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách hoặc có lắp đặt nhưng không có tác dụng hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị (mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, áp dụng từ 01/01/2029).

- Cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải (chủ xe, chủ doanh nghiệp) sử dụng xe ô tô chở người dưới 8 chỗ ngồi (không kể chỗ của người lái) không lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách hoặc có lắp đặt nhưng không có tác dụng hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị; không thực hiện việc cung cấp, cập nhật, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu thu thập từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách theo quy định (mức phạt từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân; từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức, áp dụng từ 01/01/2029).

- Cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải (chủ xe, chủ doanh nghiệp) sử dụng xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng mà xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe ngoài hợp đồng đã ký hoặc bán vé, thu tiền ngoài hợp đồng đã ký; ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau (mức phạt từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với cá nhân; từ 20 triệu đồng đến 24 triệu đồng đối với tổ chức).

Ngoài ra, Nghị định 238/2026/NĐ-CP đã bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người; quy định này nhằm tăng cường quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.