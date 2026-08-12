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    Nghị định 255/2026/NĐ-CP: Những điểm mới trọng tâm về giao dịch liên kết

    12/08/2026 15:45

    Giới thiệu những điểm mới trọng tâm về giao dịch liên kết theo Nghị định số 255/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

    Nghị định 255/2026/NĐ-CP: Những điểm mới trọng tâm về giao dịch liên kết - Ảnh 1.

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    Nghị định 255/2026/NĐ-CP: Những điểm mới trọng tâm về giao dịch liên kết - Ảnh 2.

    (Thuế thành phố Hà Nội)

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nghi-dinh-255-2026-nd-cp-nhung-diem-moi-trong-tam-ve-giao-dich-lien-ket-119260812154401674.htm
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    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nghi-dinh-255-2026-nd-cp-nhung-diem-moi-trong-tam-ve-giao-dich-lien-ket-119260812154401674.htm

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      Nghị định 255/2026/NĐ-CP: Những điểm mới trọng tâm về giao dịch liên kết
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