Giới thiệu những điểm mới trọng tâm về giao dịch liên kết theo Nghị định số 255/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
10 nội dung người nộp thuế cần biết về Nghị định 252/2026/NĐ-CP
(Thuế thành phố Hà Nội)
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
Copy Link
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nghi-dinh-255-2026-nd-cp-nhung-diem-moi-trong-tam-ve-giao-dich-lien-ket-119260812154401674.htm
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nghi-dinh-255-2026-nd-cp-nhung-diem-moi-trong-tam-ve-giao-dich-lien-ket-119260812154401674.htm