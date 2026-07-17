Toàn văn Nghị định 283/2026/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Nghị định 283/2026/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định gồm 6 Chương, 68 Điều có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH,...

Các hình thức xử phạt chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Ngoài ra, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm, các tổ chức cá nhân còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; Đình chỉ hoạt động có thời hạn; Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định như sau:

01 năm đổi với vi phạm hành chính về lao động, bảo hiểm xã hội;

02 năm đối với vi phạm hành chính về người lao động Việt Nam đilàm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên môi trường điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 18a của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Chương III của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-СР./.

TOÀN VĂN: Nghị định 283/2026/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng



