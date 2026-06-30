Toàn văn Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ ban hành Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định số 235/2026/NĐ-CP quy định về hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối tượng áp dụng gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

1. Bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không trái với quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động bình thường của đơn vị sự nghiệp công lập; tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Đẩy mạnh cơ chế thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; thúc đầy xã hội hóa, bảo đảm nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu; xây dựng cơ chế linh hoạt trong thu hút, sử dụng chuyên gia, nhân lực chất lượng cao từ khu vực tư vào khu vực công.

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định này không thuộc biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (sau đây gọi là đơn vị nhóm 1) và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chỉ thường xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 2) được tự quyết định tổng số người làm việc trong đơn vị (bao gồm số biên chế viên chức và số lượng lao động hợp đồng), bảo đảm tổng số người làm việc cao hơn hoặc bằng số người làm việc tối thiểu theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chỉi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có trách nhiệm rà soát để thực hiện tuyển dụng viên chức đối với số biên chế viên chức được giao; không dùng hình thức ký kết hợp đồng quy định tại Nghị địnhnày để thay thế cho việc tuyển dụng viên chức.

4. Chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, phủ hợp với quy định của pháp luật và khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Người ký kết hợp đồng thực hiện công việc của vị trí việc làm quản lý không phải bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch, trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm của vị trí việc làm quản lý tương ứng. Việc lựa chọn người ký kết hợp đồng thực hiện công việc của vị trí việc làm quản lý phải thực hiện thông qua Đề án được cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt.

Đề án phải xác định rõ căn cứ, sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng, nội dung công việc; kết quả sản phẩm, thời gian thực hiện; điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn, phương thức tổ chức thực hiện; nguồn kinh phí, dự toán kinh phí, phương thức chi trả và các điều kiện cần thiết khác (nếu có).

6. Trường hợp pháp luật về giáo dục, về khoa học và công nghệ hoặc pháp luật chuyên ngành khác có quy định khác về việc ký kết hợp đồng để thực hiện các công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Các loại công việc thực hiện ký kết hợp đồng công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Điều 4 quy định các loại công việc thực hiện ký kết hợp đồng như sau:

1. Công việc thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức, bao gồm:

a) Công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm quản lý;

b) Công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm hỗ trợ.

2. Công việc phục vụ cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức, bao gồm:

a) Lái xe, bảo vệ;

b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của đơn vị;

c) Công việc phục vụ khác do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.

Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

2. Các quy định liên quan về hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ phục vụ và công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.