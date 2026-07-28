Trường của ông Nguyễn Hữu Lợi (Quảng Trị) có giáo viên xin nghỉ dưỡng sức sau sinh trùng với thời gian nghỉ hè. Ông hỏi, giáo viên đó có được thanh toán tiền trợ cấp nghỉ dưỡng sức sau sinh không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Trị trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 2024: "Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, nếu lao động nữ chưa phục hồi sức khỏe thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần".

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 12/2025/TT-BNV ngày 30/6/2025: "Trường hợp người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động, nghỉ hưởng nguyên lương theo pháp luật chuyên ngành khác hoặc người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản".

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 17 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo: "Trong thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và phụ cấp theo quy định".

Đối chiếu theo các quy định trên, giáo viên trong thời gian nghỉ hè được hưởng nguyên lương nên không được hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh.