Nghỉ không lương trước khi đi học, có được giảm học phí?

Bà Phan Thị Hồng Phấn (Tây Ninh) đang học cao đẳng ngành y sĩ đa khoa, thuộc ngành nặng nhọc, độc hại được giảm 70% học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Trước khi đi học, bà Phấn đã nghỉ không hưởng lương tại công ty do công ty tạm dừng hoạt động. Hiện bà không có lương hay sinh hoạt phí gì khác của công ty, trước đó cũng chưa hưởng chính sách gì của nhà nước. Bà Phấn hỏi, bà có được miễn giảm 70% học phí không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 19 Nghị định số238/2025/NĐ-CP quy định: "Không áp dụng miễn, giảm, hỗ trợ học phí đối với trường hợp đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học, các trường hợp học cao học, nghiên cứu sinh (trừ đối tượng quy định tại khoản 9, khoản 11 Điều 15 và điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định này)".

Như vậy, trường hợp bà Phan Thị Hồng Phấn đang theo học chương trình cao đẳng ngành nặng nhọc độc hại được giảm 70% học phí theo điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định 238/2025/NĐ-CP và nếu có đầy đủ minh chứng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí thì thuộc đối tượng được giảm 70% học phí.