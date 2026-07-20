Kinh tế Nghị quyết 10 mở lối để doanh nghiệp Lâm Đồng tham gia sâu chuỗi FDI Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Nghị quyết 10) đánh dấu bước chuyển chiến lược từ “thu hút” sang “hợp tác và liên kết”. Đây được xem là “cú hích” mở đường cho doanh nghiệp Lâm Đồng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của khối FDI.

Lĩnh vực công nghiệp tại Lâm Đồng tăng trưởng mạnh nhờ nhiều đóng góp của doanh nghiệp FDI

Nhiều kỳ vọng

Những năm qua, ngành công nghiệp Lâm Đồng có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực: may mặc, phụ tùng máy móc, linh kiện cơ khí … Tuy nhiên, đằng sau những đóng góp về vốn đầu tư, vẫn tồn tại “khoảng trống” kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong tỉnh.

Nghị quyết 10 được ban hành, cộng đồng doanh nghiệp Lâm Đồng đặt nhiều kỳ vọng về kết nối với doanh nghiệp FDI. Bởi nghị quyết xác định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Điểm nổi bật của Nghị quyết 10 là chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, nhằm thu hút nhà đầu tư, nhất là những doanh nghiệp FDI

Nghị quyết cũng hướng đến lấy chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, giá trị gia tăng… làm tiêu chí chủ yếu. Quá trình triển khai sẽ chuyển dần từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết, bao gồm quản trị cả vòng đời dự án và kết nối với doanh nghiệp trong nước.

Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam không còn chỉ là đối tượng hưởng lợi gián tiếp từ các dự án FDI, mà được xác định là “mắt xích” quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất và chuỗi cung ứng.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Bình Minh, Nghị quyết 10 tạo ra khuôn khổ phát triển mới. Trong đó, chất lượng dòng vốn, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết với doanh nghiệp trong nước trở thành những tiêu chí cốt lõi.

Ông Lê Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng Nghị quyết 10 sẽ là cơ sở để doanh nghiệp Lâm Đồng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI đang đầu tư trên địa bàn.

Trước đây, hiệu quả thu hút FDI chủ yếu được nhìn nhận qua quy mô vốn đăng ký. Bây giờ đã khác, bởi trọng tâm đã chuyển sang mức độ lan tỏa công nghệ, năng lực quản trị, khả năng hình thành chuỗi cung ứng. "Nội dung quan trọng của Nghị quyết 10 là đưa doanh nghiệp trong nước vào vị trí trung tâm của quá trình liên kết và lan tỏa. Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp Lâm Đồng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI đang đầu tư trên địa bàn", ông Lê Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng nói.

Kỳ vọng về lối mở của Nghị quyết 10, ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng mới (Lâm Đồng) chia sẻ, cùng với Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, sự ra đời của Nghị quyết 10 mở đường để doanh nghiệp địa phương tiếp cận những cơ hội hợp tác có chiều sâu với các nhà đầu tư nước ngoài.

“Chúng tôi mong các chủ trương của nghị quyết sớm được cụ thể hóa bằng các cơ chế hỗ trợ thiết thực. Qua đó, doanh nghiệp địa phương có thêm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp FDI, tham gia các dự án đầu tư và từng bước trở thành một “mắt xích” trong chuỗi cung ứng”, ông Thiện mong muốn.

Vẫn còn những “khoảng trống”

Thời gian qua, một số ít doanh nghiệp tại Lâm Đồng đã trở thành chuỗi cung ứng dịch vụ cho các dự án FDI. Tuy nhiên, phần lớn mới dừng ở các hợp đồng đơn lẻ, giá trị chưa lớn và thiếu sự hợp tác lâu dài về công nghệ hay phát triển sản phẩm.

Đại diện một doanh nghiệp tại Lâm Đồng hoạt động trong lĩnh vực vận tải cho biết, sự hợp tác vẫn còn hạn chế. Số lượng đơn hàng chưa nhiều và doanh nghiệp trong tỉnh chủ yếu hoạt động độc lập.

“Chúng tôi chưa được chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật hay nâng cao năng lực quản trị từ đối tác nước ngoài. Điều doanh nghiệp trong tỉnh cần nhất hiện nay không chỉ là cơ hội bán hàng, mà còn là cơ chế được tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất. Doanh nghiệp cần được đào tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh”, đại diện doanh nghiệp này chia sẻ.

Doanh nghiệp tại Lâm Đồng mong muốn Nghị quyết 10 sớm được cụ thể hóa, mở đường kết nối với khối FDI

Theo nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng, Nghị quyết 10 nếu được triển khai hiệu quả sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp trong tỉnh từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp FDI, từ đó, mở rộng cơ hội hợp tác phát triển.

Đến nay, Lâm Đồng thu hút 245 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 9.000 triệu USD. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt trên 556 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước hơn 30 triệu USD.

Thực tế, thời gian qua, hiệu ứng lan tỏa lĩnh vực FDI tới khu vực doanh nghiệp trong tỉnh vẫn chưa tương xứng với quy mô đầu tư. Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ khoảng 4% doanh nghiệp Lâm Đồng có liên kết với khu vực FDI. Quá trình liên kết thường được thực hiện qua hình thức tham gia xuất khẩu trực tiếp, gián tiếp thông qua các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Số lượng doanh nghiệp tại Lâm Đồng kết nối với khối FDI vẫn còn hạn chế

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Bình Minh cũng cho biết, thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục đổi mới chính sách thu hút đầu tư. Địa phương đẩy mạnh theo hướng chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao. Quá trình hình thành mạng lưới liên kết FDI với doanh nghiệp trong tỉnh sẽ được Lâm Đồng chú trọng.

Song song với thu hút đầu tư, Lâm Đồng sẽ xây dựng cơ chế kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa thông qua các chương trình xúc tiến cung - cầu. Cùng với đó là tăng cường phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.