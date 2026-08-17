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    Nghị quyết 18-NQ/TW: 9 nhiệm vụ, giải pháp

    Vietnam+ 17/08/2026 08:49

    Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

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    Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026).

    Có 9 nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

    1. Nâng cao nhận thức, thống nhất tư duy và hành động về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

    2. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và kỷ cương xã hội.

    3. Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới là chủ thể, nguồn lực và động lực của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

    4. Xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội Việt Nam thời kỳ mới.

    5. Đột phá xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở.

    6. Đột phá về bảo đảm an ninh con người toàn diện và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

    7. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

    8. Tăng cường hội nhập quốc tế và huy động nguồn lực cho xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

    9. Xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá để tập trung thực hiện, tạo nền tảng, động lực và lan tỏa.

    Theo www.vietnamplus.vn
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        Nghị quyết và cuộc sống
        Nghị quyết 18-NQ/TW: 9 nhiệm vụ, giải pháp
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