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    Nghị quyết 22-NQ/TW: Mục tiêu cụ thể của Chiến lược An ninh quốc gia

    TTXVN 17/08/2026 16:10

    Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết là bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa.

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    Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia (Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026).

    Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết là: Bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa.

    Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lãnh tụ, yếu nhân; tăng cường bảo vệ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ.

    Tổ chức bảo vệ an ninh trên mọi lĩnh vực phát triển, trên các không gian theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó.” Nâng tầm bảo vệ an ninh con người, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh mạng, an ninh hạ tầng số, an ninh dữ liệu, an ninh biên giới. Tăng cường bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài…

    Theo www.vietnamplus.vn
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        Nghị quyết và cuộc sống
        Nghị quyết 22-NQ/TW: Mục tiêu cụ thể của Chiến lược An ninh quốc gia
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