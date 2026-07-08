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    Nghị quyết 37/2026/NQ-CP về cơ cấu, số lượng, chính sách đối với lãnh đạo, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp trường học cấp tỉnh, cấp xã

    07/08/2026 09:31

    Toàn văn Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục cấp tỉnh, cấp xã.

    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 5/8/2026 về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

    Toàn văn Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nghi-quyet-37-2026-nq-cp-ve-co-cau-so-luong-chinh-sach-doi-voi-lanh-dao-nhan-su-ho-tro-giao-duc-khi-sap-xep-truong-hoc-cap-tinh-cap-xa-119260807093134768.htm
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      Chính sách
      Nghị quyết 37/2026/NQ-CP về cơ cấu, số lượng, chính sách đối với lãnh đạo, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp trường học cấp tỉnh, cấp xã
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