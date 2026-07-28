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    Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

    TTXVN 28/07/2026 09:34

    Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17-NQ/TW do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

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    Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026). Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17-NQ/TW.

    Theo www.vietnamplus.vn
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        Nghị quyết và cuộc sống
        Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
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