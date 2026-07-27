Xây dựng Đảng Nghị quyết mở lối tạo động lực phát triển HĐND tỉnh Lâm Đồng mới đây đã ban hành Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND về chế độ đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Nghị quyết đang tạo "lối mở" quan trọng để phát huy vai trò mắt xích gần dân nhất, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ tư, trong đó có Nghị quyết số 39

Chính sách tạo động lực

Thực tiễn hơn một năm qua cho thấy, khi cấp huyện không còn, nhiều nhiệm vụ được chuyển trực tiếp về xã, phường. Khối lượng công việc ở cơ sở tăng lên đồng nghĩa vai trò của tổ dân phố, thôn ngày càng quan trọng hơn.

Đó cũng là lý do HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định về số lượng, chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định mới, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí tối đa 7 người tham gia hoạt động với đầy đủ các chức danh như: phó bí thư chi bộ, phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố, phó trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng phụ nữ, cựu chiến binh và nông dân. Đối với khu dân cư có quy mô dân số lớn, vẫn được bổ sung thêm nhân sự nhưng theo nguyên tắc kiêm nhiệm, bảo đảm tinh gọn bộ máy.

Trong đó, mức phụ cấp cao nhất đối với chức danh bí thư chi bộ tại thôn có từ 1.500 hộ gia đình trở lên hoặc tổ dân phố có từ 2.000 hộ gia đình trở lên là 3,2 lần mức lương cơ sở, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố là 3 lần mức lương cơ sở, trưởng ban công tác mặt trận là 2,8 lần mức lương cơ sở...

Trao quyết định thành lập tổ dân phố mới của Phường Xuân Trường - Đà Lạt

Đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng tháng theo từng loại địa bàn và quy mô dân cư. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những người đang ngày đêm bám địa bàn, giải quyết những công việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại góp phần giữ gìn sự ổn định và phát triển của cả cộng đồng.

Bà Nguyễn Xuân Hương - Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Nguyên Tử Lực 1, phường Lâm Viên - Đà Lạt chia sẻ: "Người làm công tác ở tổ dân phố luôn xác định đây là trách nhiệm trước Nhân dân, nhưng để làm tốt thì cũng rất cần có cơ chế, chính sách phù hợp. Nghị quyết mới của HĐND tỉnh không chỉ nâng mức hỗ trợ, mà còn là nguồn động viên để chúng tôi có thêm động lực sâu sát địa bàn".

Trao quyết định thành lập tổ dân phố Nghệ Tĩnh, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Để nghị quyết đi vào cuộc sống

Phát biểu tại kỳ họp khi thông qua nghị quyết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh: Những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi dậy động lực phát triển và đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Đối với đội ngũ cán bộ ở tổ dân phố, những quyết sách này càng có ý nghĩa đặc biệt. Bởi họ chính là những người trực tiếp đưa nghị quyết đến với từng hộ dân, là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân và cũng là nơi phản ánh trung thực nhất hiệu quả của chính sách.

Lãnh đạo phường Lâm Viên - Đà Lạt tặng hoa và quà lưu niệm tri ân những đóng góp của các cán bộ tổ dân phố cũ

Việc quy định rõ cơ chế kiêm nhiệm nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi phù hợp sẽ góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo chức năng nhưng vẫn không làm giảm chất lượng phục vụ Nhân dân.

Có thể thấy, Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND không chỉ giải quyết câu chuyện về chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố mà còn gửi đi một thông điệp rất rõ: mọi cải cách đều phải bắt đầu từ cơ sở và thành công của chính quyền phụ thuộc trước hết vào chất lượng hoạt động của những người gần dân nhất.