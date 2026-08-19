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    Nghị quyết số 21-NQ/TW: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

    Vietnam+ 19/08/2026 09:04

    Thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các luật có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

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    Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 28/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan.

    Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Theo đó, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các luật có liên quan, nhất là về đầu tư, đấu thầu, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tài sản công, thuế... bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất.

    Tinh thần xuyên suốt là khơi thông nguồn lực đất đai, nhưng không buông lỏng quản lý; thúc đẩy phát triển, nhưng không để thất thoát tài sản công, không để gia tăng bất bình đẳng hoặc ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

    Theo www.vietnamplus.vn
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        Nghị quyết số 21-NQ/TW: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
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