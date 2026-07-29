Nghỉ thai sản 7 tháng, hưởng trợ cấp mấy tháng?

Từ ngày 01/7/2026, người lao động sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 07 tháng. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (TPHCM) hỏi, vậy chế độ trợ cấp thai sản là 07 tháng hay 06 tháng?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Dân số năm 2025, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tố chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026):

Điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số năm 2025 quy định: "Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 07 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con".

Khoản 1 Điều 29 Luật Dân số năm 2025 quy định:

"Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động số 49/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 71/2025/QH15 như sau:

"1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 07 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng"".

Điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định điều kiện hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai:

Lao động nữ sinh con thứ hai đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH và được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số thuộc trường hợp sau: Lao động nữ khi sinh con mà tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống.

Theo quy định của Luật BHXH năm 2024:

Khoản 1 Điều 53: "Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động".

Khoản 1 Điều 59: Trợ cấp thai sản một tháng của người lao động quy định tại Điều 53 của Luật BHXH năm 2024 bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 06 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ hai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP nêu trên thì được hưởng chế độ thai sản 07 tháng (đối với trường hợp sinh 01 con).

Trợ cấp thai sản được tính theo số tháng nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật BHXH, trợ cấp thai sản 01 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật BHXH.