Nghi vấn biến động bất thường ở hai trận đấu của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 Tổ chức độc lập Group of Copenhagen đưa hai trận đấu của Tây Ban Nha vào danh sách cảnh báo vàng do biến động thị trường dữ liệu, dù FIFA khẳng định không có dấu hiệu gian lận.

Trả lời cho những băn khoăn về tính minh bạch tại World Cup 2026, tổ chức giám sát độc lập Group of Copenhagen đã gửi báo cáo chính thức tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan đến 7 trường hợp xuất hiện chỉ số kỹ thuật lệch chuẩn. Đáng chú ý, đội tuyển Tây Ban Nha góp mặt trong hai vụ việc thuộc danh sách này.

Cảnh báo vàng từ hai kịch bản trên sân cỏ

Theo dữ liệu từ The Athletic, hai trận đấu của đại diện xứ sở bò tót bị đưa vào diện theo dõi bao gồm trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở vòng bảng và chiến thắng trước Saudi Arabia. Cả hai trường hợp đều được xếp ở mức "cảnh báo vàng" – cấp độ thứ hai trong hệ thống đánh giá gồm 4 mức độ của Group of Copenhagen.

Ở cuộc đối đầu với Cape Verde, nền tảng giao dịch dự đoán Polymarket ghi nhận một lượng giao dịch tài chính tăng đột biến với phương án Tây Ban Nha không giành chiến thắng. Trong khi đó, ở trận gặp Saudi Arabia, điểm nổ nghi vấn xuất hiện khi bàn thắng của tiền đạo Ferran Torres bị công nghệ VAR từ chối sau thời gian kiểm tra kéo dài. Khoảng dừng kỹ thuật này đã vô tình tạo ra những biến động lớn trên thị trường dữ liệu trực tuyến.

Hai trận đấu của Tây Ban Nha bị xếp ở mức "cảnh báo vàng". Ảnh: Reuters.

Bản chất của chỉ dấu bất thường

Cần nhấn mạnh rằng mức "cảnh báo vàng" không đồng nghĩa với việc có hành vi thao túng hay dàn xếp kết quả. Mức độ này chỉ đơn thuần phản ánh sự xuất hiện của các biến động biến số tài chính, thông tin lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội hoặc khả năng rò rỉ dữ liệu trước trận đấu.

Ông Christian Kalb, cựu chuyên gia thuộc Group of Copenhagen, giải thích rằng một tín hiệu cảnh báo hệ thống không thể coi là bằng chứng kết luận vi phạm. Sự dịch chuyển của thanh khoản hay điều chỉnh chỉ số hoàn toàn có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan ngoài chuyên môn như thông tin đội hình, chấn thương đột xuất hoặc phản ứng tâm lý từ thị trường.

Động thái của FIFA và các diễn biến liên quan

Trước những thông tin trên, FIFA đã lên tiếng phủ nhận mọi nghi vấn về tính toàn vẹn của giải đấu. Cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu khẳng định hệ thống kiểm soát độc lập của mình chưa ghi nhận bất kỳ hoạt động bất thường hay dấu hiệu can thiệp tiêu cực nào liên quan đến các trận đấu tại World Cup 2026.

Án phạt của Balogun cũng được đưa vào diện cảnh báo. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh hai trường hợp của Tây Ban Nha, báo cáo của Group of Copenhagen còn đề cập đến một số tình huống đặc biệt khác tại giải đấu. Trong đó có chiếc thẻ đỏ của Themba Zwane (Nam Phi) ở cuộc đối đầu với Mexico, cùng trường hợp của tiền đạo Folarin Balogun liên quan đến các biến động thông tin trước khi án phạt chính thức được điều chỉnh.