Bà Bùi Thị Ngần (TPHCM) được Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm vào ngành tháng 9/2010, công tác tại trường THPT với chức danh Giáo viên THPT hạng III được 10 năm.

Năm 2020, vì lý do cá nhân bà Ngần xin nghỉ việc, nhưng vẫn duy trì đóng BHXH tự nguyện, đến nay đã có thời gian tham gia BHXH là 15 năm.

Năm 2024, bà trúng tuyển lần 2 và được phân công giảng dạy tại trường THCS với chức danh Giáo viên THCS hạng III, được xếp lương bậc 5 nhưng không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Bà Ngần hỏi, thâm niên nhà giáo trong trường hợp của bà được tính từ thời điểm nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập được tính là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.

Trường hợp bà Bùi Thị Ngần đã có 10 năm công tác giảng dạy tại trường THPT (từ tháng 9/2010 đến năm 2020) và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III thì thời gian này được tính là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.

Năm 2024, khi được bổ nhiệm trở lại vào chức danh giáo viên và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, thời gian giảng dạy nêu trên được cộng dồn với thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc kể từ khi được bổ nhiệm trở lại để làm căn cứ tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Do đã có đủ trên 5 năm (60 tháng) thời gian giảng dạy được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, bà Ngần thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo kể từ thời điểm được bổ nhiệm trở lại vào chức danh giáo viên.