Nghịch lý Jannik Sinner: Xếp hạng 35 thế giới về giao bóng nhưng vẫn thống trị ATP Dù sở hữu tỉ lệ giao bóng một chỉ đạt 63.8%, thấp hơn nhiều so với các đối thủ, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner vẫn đang thể hiện sự áp đảo tuyệt đối nhờ hiệu suất giành điểm kinh ngạc.

Trong thế giới quần vợt hiện đại, ngôi vị số 1 thế giới thường đi kèm với sự hoàn hảo ở mọi chỉ số kỹ thuật. Tuy nhiên, Jannik Sinner đang tạo ra một ngoại lệ thú vị. Dù đang thống trị ATP Tour và vừa bảo vệ thành công danh hiệu Wimbledon, tay vợt người Ý lại sở hữu một thống kê khiến nhiều người ngỡ ngàng: anh chỉ xếp thứ 35 về tỉ lệ giao bóng một thành công.

Nghịch lý từ con số 63.8%

Theo dữ liệu mới nhất từ ATP Tour, tỉ lệ giao bóng một của Sinner chỉ đạt 63.8%. Con số này thấp hơn đáng kể so với những tay vợt hàng đầu khác ở hạng mục này như Alexander Zverev (72.5%), Sebastian Baez (72.1%) hay Giovanni Mpetshi Perricard (70.6%). Ngay cả những đại kình địch như Novak Djokovic (66.9%) hay Carlos Alcaraz (65.8%) cũng có thông số ấn tượng hơn ngôi sao người Ý.

Sinner không giao bóng một thành công quá nhiều, nhưng để lấy được break từ tay đương kim số 1 thế giới là nhiệm vụ cực khó.

Chất lượng vượt xa số lượng

Nếu chỉ nhìn vào tỉ lệ giao bóng vào sân, người ta có thể lầm tưởng đây là điểm yếu của Sinner. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Sinner đang dẫn đầu ATP Tour ở hạng mục quan trọng nhất: tỉ lệ giành điểm khi thực hiện giao bóng. Anh thắng tới 80.9% số điểm trong các game cầm giao bóng, vượt qua cả những chuyên gia giao bóng như Reilly Opelka (80.8%) hay Taylor Fritz (79.7%).

Đáng kinh ngạc hơn, Sinner là tay vợt giữ game giao bóng tốt nhất thế giới hiện nay với tỉ lệ thắng game lên tới 92.9%. Điều này có nghĩa là cứ 10 lần cầm giao bóng, đối thủ chỉ có chưa đầy 1 cơ hội để bẻ game của anh. Chỉ số này của Sinner cao hơn hẳn so với Opelka (90.6%), Ben Shelton (90.4%) và Carlos Alcaraz (89.9%).

Sự tiến hóa sau thất bại tại US Open

Bước ngoặt cho sự ổn định này đến từ quyết định điều chỉnh kỹ thuật sau thất bại trước Carlos Alcaraz tại chung kết US Open năm ngoái. Sinner đã thay đổi động tác giao bóng để hướng tới sự khó lường và bền bỉ hơn thay vì chỉ tập trung vào tốc độ. Kết quả là dù số cú ace trung bình mỗi trận chỉ đạt 8.2 (xếp thứ 27), nhưng tính hiệu quả trong việc triển khai lối chơi sau cú giao bóng của anh đã đạt đến mức thượng thừa.

Sự áp đảo của Sinner trên Tour trong thời gian Carlos Alcaraz dưỡng thương không chỉ đến từ những cú thuận tay sấm sét, mà còn từ tư duy chiến thuật sắc bén: biết cách thắng điểm ngay cả khi cú giao bóng đầu tiên không đi vào ô. Với việc vẫn còn không gian để cải thiện tỉ lệ giao bóng một và số cú ace, Sinner đang cho thấy một phiên bản số 1 thế giới vẫn còn tiềm năng để trở nên đáng sợ hơn nữa.