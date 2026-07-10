Nghịch lý Lionel Messi tại World Cup 2026: Kỷ lục gia vĩ đại và nỗi ám ảnh trên chấm 11m Dù liên tục xô đổ những cột mốc lịch sử, Lionel Messi đang đối mặt với bài toán hiệu suất khó tin trên chấm phạt đền. Với tỷ lệ thành công chỉ 50% tại World Cup 2026, liệu Argentina có nên thay đổi người thực hiện penalty trong giai đoạn sinh tử?

Tại World Cup 2026, Lionel Messi đang trình diễn hai bộ mặt hoàn toàn tương phản: một vị thần trong các tình huống bóng sống và một kẻ lữ hành đơn độc đầy bất ổn trên chấm 11m. Trong chiến thắng ngược dòng kịch tính trước Ai Cập tại vòng 1/8, người thủ quân của Albiceleste một lần nữa nhắc nhở thế giới về tầm ảnh hưởng thiên tài, nhưng cũng đồng thời để lộ "gót chân Achilles" có thể khiến hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina tan thành mây khói.

Những cột mốc lịch sử của một tượng đài 39 tuổi

Mỗi phút giây Messi hiện diện trên sân cỏ Bắc Mỹ đều đang viết lại lịch sử. Ở tuổi 39, tiền đạo này không chỉ thi đấu bằng kinh nghiệm mà còn bằng sự bùng nổ đáng kinh ngạc. Trong màn đối đầu với Ai Cập, Messi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất làm được điều này trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Đáng chú ý hơn, đây là lần thứ 5 Messi vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi chưa có cầu thủ nào khác vượt qua con số 3 kể từ năm 1966. Anh cũng xác lập vị thế độc tôn với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ở các vòng knock-out World Cup, đồng thời vượt qua huyền thoại Diego Maradona để dẫn đầu danh sách kiến tạo mọi thời đại tại giải đấu này với 9 lần dọn cỗ.

Messi liên tục thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu dù đã ở tuổi 39.

Nỗi ám ảnh mang tên penalty

Tuy nhiên, ánh hào quang của những kỷ lục không thể che mờ sự thật đáng lo ngại: Messi đang đá phạt đền tệ hơn bao giờ hết. Phút thứ 5 của trận gặp Ai Cập, khi Argentina đang bị dẫn trước, Nicolas Tagliafico đem về một quả phạt đền quý giá. Messi bước lên, nhưng cú sút thiếu hiểm hóc của anh đã bị thủ môn Mostafa Shobeir cản phá dễ dàng.

Đây là lần thứ hai Messi thất bại trên chấm 11m tại kỳ World Cup này, sau lần bỏ lỡ trước Áo ở vòng bảng. Thống kê chỉ ra rằng, Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup đá hỏng 2 quả phạt đền trong cùng một giải đấu (không tính luân lưu). Tổng cộng, anh đã bỏ lỡ 4 quả penalty qua các kỳ World Cup, đạt tỷ lệ thành công chỉ 50%.

Cú sút hỏng ăn trước Ai Cập suýt chút nữa đã khiến Argentina phải trả giá đắt.

Sự kịch tính được đẩy lên cao độ khi siêu máy tính The Analyst chỉ ra rằng, ngay trước thời điểm Cristian Romero rút ngắn tỷ số xuống 1-2, cơ hội thắng của Argentina trong 90 phút chỉ còn vỏn vẹn 0,6%. Nếu không có sự can thiệp của VAR và những khoảnh khắc lóe sáng sau đó, sai lầm của Messi trên chấm phạt đền có thể đã trở thành thảm họa quốc gia.

Phân tích chuyên sâu: Khi xG tố cáo sự sa sút

Dữ liệu từ The Analyst cung cấp một cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của Messi. Trong suốt sự nghiệp tại Barcelona, PSG, Inter Miami và đội tuyển quốc gia, Messi thực hiện 148 quả phạt đền với tỷ lệ thành công 77%. Con số này thấp hơn mức trung bình toàn cầu (79%) dựa trên phân tích 1 triệu cú sút tại 40 giải đấu hàng đầu.

Riêng tại đấu trường World Cup, sự chênh lệch còn khủng khiếp hơn. Messi ghi 4 bàn từ penalty nhưng có tổng giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 6,31. Điều này đồng nghĩa với việc anh ghi ít hơn kỳ vọng tới 2,31 bàn. Ngược lại, trong các tình huống bóng sống, Messi ghi 17 bàn từ mức xG chỉ 13,1 – tức anh ghi nhiều hơn kỳ vọng tới 3,9 bàn.

Thống kê cho thấy hiệu suất đá phạt đền của Messi thấp hơn hẳn so với khả năng dứt điểm từ bóng sống.

Kết luận rút ra rất rõ ràng: Messi vẫn là sát thủ đáng sợ nhất thế giới khi bóng đang lăn, nhưng khi quả bóng đứng yên trên chấm trắng, anh trở nên mong manh một cách kỳ lạ.

Đã đến lúc trao lại trọng trách?

Nhìn vào đội hình Argentina hiện tại, HLV Lionel Scaloni không thiếu những chuyên gia đá phạt đền thượng thặng. Leandro Paredes có tỷ lệ thành công lên tới 92,9%; Alexis Mac Allister và Enzo Fernández cùng đạt 91,7%, trong khi Julián Alvarez duy trì mức 89,5%. Đây đều là những con số vượt xa mức 77% sự nghiệp của Messi.

Argentina đang sở hữu nhiều cá nhân có tỷ lệ sút phạt đền ấn tượng hơn người đội trưởng.

Tuy nhiên, bài toán không đơn thuần chỉ là những con số. Áp lực khi thực hiện quả phạt đền tại World Cup trong màu áo xanh trắng là vô cùng khủng khiếp. Messi đã gánh vác sức ép đó trong 32 lần, trong khi toàn bộ phần còn lại của đội tuyển mới chỉ thực hiện tổng cộng 7 quả. Việc tước quyền đá phạt đền của một biểu tượng như Messi là quyết định mạo hiểm về mặt tâm lý, nhưng có thể là bước đi chiến thuật cần thiết để Argentina bảo vệ ngai vàng khi đối đầu với những đối thủ lọc lõi hơn ở vòng tứ kết.