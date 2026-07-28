Nghiên cứu bố trí “làn vượt xe” trên đường cao tốc

Cục CSGT đã đề nghị và phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, với việc bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm “làn đường dành cho vượt xe”.

Theo đề nghị của Cục CSGT, qua thực tế hoạt động giao thông trên các tuyến đường cao tốc có từ 02 làn xe trở lên cho thấy còn một bộ phận lái xe (nhất là xe tải, xe khách) không có đạo đức, ý thức và văn hóa giao thông, thường chạy xe với tốc độ thấp (trên hoặc có trường hợp dưới tốc độ tối thiểu) bám làn trái của đường, gây cản trở, ùn ứ kéo dài trên tuyến, ức chế cho người lái xe khác đang tham gia giao thông cùng thời điểm.

Mặc dù Luật TTATGT đường bộ đã quy định phương tiện có tốc độ thấp hơn đi về bên phải theo chiều đi của mình, nhưng thực tế để xử lý được hành vi cố ý không chịu di chuyển về bên phải, thì cần phải có tổ chức giao thông hợp lý, quy định chặt chẽ.

Ví dụ như từ đề nghị của Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường cao tốc đủ điều kiện tiến hành cấm xe khách và xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa, qua đó cũng đã tạo thông thoáng trên đường.

Do vậy để đảm bảo lưu thông phương tiện trên đường cao tốc thông thoáng, an toàn, Cục CSGT đã đề nghị và phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, với việc bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm “làn đường dành cho vượt xe”.

Tại làn đường này chỉ dành cho các phương tiện muốn vượt xe, khi các phương tiện đang di chuyển trên làn đường (sát làn vượt xe), có phương tiện phía trước di chuyển với tốc độ thấp hơn (không dưới tốc độ tối thiểu) mà muốn vượt lên, thì thực hiện chuyển sang làn vượt xe, sau khi vượt qua xe phía trước cùng chiều thì buộc phải chuyển làn về làn bên phải.

Khi chuyển làn phải tuân thủ quy tắc về chuyển làn đường. Tuyệt đối không cho xe chạy liên tục trên làn đường vượt xe.