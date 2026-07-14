Nghiên cứu quy hoạch sân bay tiềm năng tại xã Cầu Khởi tỉnh Tây Ninh Bộ Xây dựng bổ sung Tây Ninh vào danh sách nghiên cứu sân bay tiềm năng tại xã Cầu Khởi, quy mô hơn 90km2, nhằm thúc đẩy du lịch và logistics vùng Đông Nam Bộ.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Tỉnh Tây Ninh chính thức được đưa vào danh sách nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không mới tại xã Cầu Khởi. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm phát triển du lịch, công nghiệp và tăng cường khả năng kết nối liên vùng cho địa phương.

Bổ sung 5 cảng hàng không tiềm năng vào quy hoạch

Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD, mạng lưới hàng không quốc gia sẽ được nghiên cứu mở rộng với 5 sân bay tiềm năng tại các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Tây Ninh. Việc bổ sung này nhằm đánh giá điều kiện thực tế và nhu cầu vận tải trước khi cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chính thức.

Danh sách các sân bay tiềm năng gồm Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Tây Ninh.

Cụ thể, vị trí dự kiến cho các sân bay này bao gồm: xã Thiên Cầm và xã Yên Hòa (Hà Tĩnh); đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi); đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) và xã Cầu Khởi (Tây Ninh). Riêng sân bay tại Tuyên Quang hiện chưa xác định vị trí cụ thể. Các địa điểm này sẽ tiếp tục được khảo sát để lựa chọn phương án tối ưu về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Định hướng kết nối đa phương thức tại Tây Ninh

Việc nghiên cứu sân bay tại xã Cầu Khởi nằm trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ của Tỉnh Tây Ninh đến năm 2030. Mục tiêu là hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, kết nối chặt chẽ với các trục động lực và hành lang kinh tế trọng điểm hướng về TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Tây Ninh ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông đa phương thức để bảo đảm lưu thông liên tỉnh và liên vùng.

Theo quy hoạch, sân bay tiềm năng này sẽ được kết nối trực tiếp với các tuyến đường bộ lớn như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22B. Ngoài ra, hệ thống đường sắt liên vùng và đường thủy trên sông Vàm Cỏ Đông cũng sẽ tạo thành mạng lưới vận tải toàn diện, phục vụ cả hành khách nội địa, quốc tế và vận tải hàng hóa chuyên dụng.

Lợi thế vị trí của xã Cầu Khởi

Xã Cầu Khởi sở hữu vị trí địa lý đặc biệt với quy mô diện tích khoảng 90,51km2. Khu vực này nằm gần các điểm du lịch và sinh thái lớn của tỉnh như Núi Bà Đen và Hồ Dầu Tiếng. Phía Bắc xã giáp khu vực Dương Minh Châu và Hồ Dầu Tiếng, phía Nam giáp xã Truông Mít và xã Thạnh Đức, phía Đông giáp xã Lộc Ninh và phía Tây giáp phường Ninh Thạnh.

Xã Cầu Khởi có quy mô hơn 90km2, sở hữu lợi thế kết nối với các khu vực trọng điểm của tỉnh.

Định hướng phát triển của xã Cầu Khởi là tập trung vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ. Với dự báo dân số đạt khoảng 30.000 người vào năm 2050, việc nghiên cứu sân bay tại đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Đông Nam Bộ.

Tầm nhìn mạng lưới hàng không đến năm 2050

Trên quy mô cả nước, giai đoạn 2021-2030 dự kiến sẽ hình thành tổng cộng 36 cảng hàng không, bao gồm 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa. Đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên 37 cảng với việc bổ sung sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 95% dân số cả nước có thể tiếp cận sân bay trong bán kính 100km, với tổng công suất thiết kế đạt gần 250 triệu hành khách mỗi năm.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý và tiến độ thực tế trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.