Nghiên cứu xây dựng hầm xuyên sân bay đầu tiên tại Tân Sơn Nhất Dự án hầm kết nối nhà ga T1 và T3 cùng kế hoạch xây mới nhà ga T1 dự kiến sẽ giải quyết bài toán ùn tắc giao thông và nâng cao năng lực khai thác cho sân bay Tân Sơn Nhất tại TP.HCM.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đang nghiên cứu phương án nâng cấp toàn diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại TP.HCM. Trọng tâm của kế hoạch bao gồm việc xây mới nhà ga T1 và đầu tư đường hầm kết nối trực tiếp giữa nhà ga T1 với nhà ga T3. Đây được xem là giải pháp hạ tầng mang tính đột phá nhằm đồng bộ hóa hệ thống nhà ga và giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.

Phương án xây mới nhà ga T1 và hầm kết nối T1 - T3

Đại diện ACV cho biết các phương án hiện đang ở bước nghiên cứu sơ bộ. Quy mô và lộ trình triển khai cụ thể sẽ được xác định sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất vận hành ba nhà ga: T1, T2 phục vụ nội địa và quốc tế, cùng nhà ga T3 (dự kiến vận hành từ năm 2025) chuyên trách nội địa. Đáng chú ý, nhà ga T3 nằm cách cụm T1 và T2 khoảng 1km. Việc thiếu kết nối trực tiếp khiến hành khách trung chuyển hiện phải di chuyển bằng ô tô qua các tuyến đường công cộng bên ngoài sân bay, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông đô thị.

Nhà ga T1 hiện có diện tích gần 41.000 m², công suất thiết kế 15 triệu lượt hành khách/năm. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ khai thác, nhiều hạng mục đã xuống cấp, công nghệ không còn phù hợp với yêu cầu thực tế. ACV định hướng xây mới nhà ga này với quy mô lớn và hiện đại hơn để duy trì vai trò đầu mối vận tải hàng không nội địa trọng điểm.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Internet

Song song đó, đường hầm kết nối T1 - T3 là đề xuất hoàn toàn mới. Tuyến hầm này có thể được thiết kế dành cho người đi bộ, xe trung chuyển hoặc các giải pháp giao thông chuyên dụng khác. Trước đây, phương án xây hầm từ nhà xe TCP sang nhà ga T1 từng được đề xuất nhưng bị loại bỏ do không khả thi về mặt kỹ thuật và kết cấu hạ tầng cũ.

Tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050

Sân bay Tân Sơn Nhất có lịch sử lâu đời, được xây dựng từ năm 1930 và trải qua nhiều giai đoạn nâng cấp quan trọng. Trong bối cảnh quỹ đất hạn chế (617 ha) và nằm giữa vùng lõi đô thị đông đúc của TP.HCM, việc tối ưu hóa không gian ngầm và cải tạo nhà ga hiện hữu là hướng đi tất yếu.

Theo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, Tân Sơn Nhất tiếp tục là cảng hàng không quốc tế cấp 4E. Các chỉ tiêu chính bao gồm:

Công suất thiết kế: Giữ mức 50 triệu lượt hành khách/năm đến năm 2050.

Giữ mức 50 triệu lượt hành khách/năm đến năm 2050. Sản lượng hàng hóa: Dự báo tăng từ 1,3 triệu tấn (năm 2030) lên 1,6 triệu tấn (năm 2050).

Dự báo tăng từ 1,3 triệu tấn (năm 2030) lên 1,6 triệu tấn (năm 2050). Vốn đầu tư: Ước tính nhu cầu vốn đến năm 2030 là hơn 12.230 tỷ đồng.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng sân bay không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn tương xứng với vị thế kinh tế của TP.HCM. Năm 2025, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước với GRDP đạt hơn 2,97 triệu tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP quốc gia.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Các phương án kỹ thuật và tổng mức đầu tư hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ.