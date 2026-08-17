Ngoại hạng Anh 2026/27 biến động kỷ lục với 9 câu lạc bộ thay huấn luyện viên trước mùa giải Kỷ lục 9 trên 20 đội bóng thay tướng hứa hẹn biến Ngoại hạng Anh 2026/27 thành mùa giải hỗn loạn nhất lịch sử, mở ra cơ hội lớn cho Arsenal của Mikel Arteta.

Ngoại hạng Anh 2026/27 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho một hành trình đầy rẫy biến động cùng sự hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử. Việc gần một nửa số đội bóng tham dự quyết định thay đổi người cầm lái ngay trước khi vòng đấu mở màn chính thức khởi tranh đã tạo ra một cục diện vô cùng khó lường cho cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng.

Cơn cuồng phong trên băng ghế huấn luyện và kỷ lục bị xô đổ

Với 9 trên tổng số 20 câu lạc bộ thay đổi huấn luyện viên trưởng, giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù chính thức xô đổ kỷ lục 8 lần thay tướng được thiết lập vào mùa hè năm 2016. Ở thời điểm mười năm trước, sự xuất hiện đồng loạt của Pep Guardiola, Antonio Conte và Jose Mourinho từng tạo ra cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử. Nhưng hiện tại, bức tranh chiến thuật thậm chí còn phức tạp và chứa đựng nhiều ẩn số hơn.

Carrick và Maresca là 2 thuyền trưởng của Man Utd, Man City mùa này. (Ảnh: The Athletic)

Thống kê cho thấy sự bất ổn đang lan rộng tới 85% các đội bóng từng giành vé dự Champions League trong suốt thập kỷ qua tại Premier League. Ngay cả những chiến lược gia như Michael Carrick tại Manchester United hay Roberto De Zerbi tại Tottenham cũng chỉ mới tiếp quản đội bóng từ giai đoạn đầu năm nay. Sự thiếu ổn định trên quy mô rộng khiến các hệ thống chiến thuật liên tục bị xáo trộn khi triết lý mới được áp đặt lên những bộ khung cũ.

Những cuộc chuyển giao chiến thuật đầy rủi ro ở nhóm đại gia

Làn sóng thay đổi diễn ra dồn dập ở các đại gia hàng đầu. Xabi Alonso chính thức tiếp quản Chelsea, Andoni Iraola chuyển tới dẫn dắt Liverpool, trong khi Enzo Maresca ngồi vào chiếc ghế nóng tại Manchester City. Những cuộc bổ nhiệm này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng thích nghi nhanh chóng của các ứng viên vô địch.

Đáng chú ý, Xabi Alonso phải đối mặt với thách thức uốn nắn một tập thể Chelsea cực kỳ trẻ trung trong bối cảnh ông đưa ra những yêu cầu rất khắt khe về nhân sự. Tại Manchester City, dù Enzo Maresca được kỳ vọng mang lại sự kế thừa ổn định, đội hình của nhà ĐKVĐ lại đang trải qua quá trình trẻ hóa mạnh mẽ và thiếu đi bản lĩnh ở các thời điểm then chốt. Đáng lưu ý, sự xáo trộn đồng loạt của các đối thủ trực tiếp vô tình biến Arsenal thành ứng viên sáng giá nhất cho ngai vàng.

Sự kiên định của Arsenal và bức tranh đối lập ở nhóm giữa

Arteta bỗng trở thành HLV dày dặn kinh nghiệm nhất tại Ngoại hạng Anh 2026/27. (Ảnh: Getty)

Trong bối cảnh cơn bão thay tướng càn quét giải đấu, Mikel Arteta tại Arsenal và Unai Emery của Aston Villa trở thành những cái tên hiếm hoi giữ vững vị trí trong hơn ba năm qua. Sự ổn định về mặt cấu trúc và triết lý giúp Arsenal sở hữu lợi thế cực lớn trước các đối thủ còn đang trong giai đoạn lắp ghép bộ khung.

Bên cạnh nhóm đại gia, các đội bóng tầm trung cũng đưa ra những quyết định bổ nhiệm đầy mạo hiểm. Fulham gây bất ngờ lớn khi trao quyền cho Alvaro Arbeloa – chiến lược gia mới chỉ có vỏn vẹn 28 trận kinh nghiệm dẫn dắt đội một Real Madrid vào cuối mùa giải trước. Nottingham Forest thậm chí còn chơi một canh bạc lớn hơn khi chiêu mộ Oliver Glasner, biến ông trở thành vị thuyền trưởng thứ 5 của đội bóng chỉ trong vòng một năm.

Lịch sử Premier League từng chứng minh việc thay tướng có thể mang lại quả ngọt tức thì, như cách Antonio Conte từng đưa Chelsea đến chức vô địch ngay mùa đầu tiên. Tuy nhiên, rủi ro đi kèm cũng vô cùng thảm khốc khi những bài học xuống hạng của Hull City hay Sunderland vẫn còn nguyên giá trị. Sự không chắc chắn và tính biến động cao này chính là thứ gia vị đặc biệt khiến Ngoại hạng Anh 2026/27 trở thành mùa giải đáng chờ đợi nhất trong lịch sử.