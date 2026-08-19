Ngoại hạng Anh 2026/27 thay đổi lịch sử: Trực tiếp âm thanh VAR và siết mạnh luật chống câu giờ Ngoại hạng Anh mùa 2026/27 chính thức siết chặt hành vi triệt hạ thời gian bóng sống, mở rộng quyền VAR và cấm quảng cáo cá cược ở mặt trước áo đấu.

Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 chuẩn bị bước vào một chặng đường hoàn toàn mới với những cải tổ mang tính toàn diện. Ban tổ chức giải cùng cơ quan điều hành trọng tài Pro Ref quyết định thực hiện bước ngoặt chiến lược: siết triệt để các hành vi câu giờ, nâng cao tính minh bạch trong các quyết định trọng tài, đồng thời điều chỉnh lại bộ quy chuẩn thương mại lẫn lịch thi đấu.

Chặn đứng chiêu trò câu giờ: 5 giây đếm ngược và hình phạt khắc nghiệt

Tâm điểm của đợt cải tổ luật lần này tập trung vào việc gia tăng thời gian bóng sống trên sân bằng những chế tài cứng rắn chưa từng có trong lịch sử bóng đá hiện đại.

BTC Ngoại hạng Anh sẽ tăng cường tính minh bạch trong các quyết định của trọng tài.

Cụ thể, khi một cầu thủ gặp chấn thương và cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế, anh sẽ bắt buộc phải rời sân trọn vẹn 1 phút thay vì 30 giây như quy định cũ. Với các tình huống thay người, cầu thủ có tối đa 10 giây để di chuyển khỏi đường biên; nếu cố tình chần chừ, người vào sân thay thế sẽ phải chịu phạt chờ thêm 60 giây ở ngoài đường biên trước khi được phép thi đấu.

Các trọng tài chính cũng được trao quyền chủ động giơ tay đếm ngược 5 giây công khai đối với các quả ném biên và phát bóng lên. Nếu đội nắm quyền đưa bóng vào cuộc quá thời gian đếm ngược, họ sẽ bị tước quyền ném biên sang cho đối thủ. Trường hợp thủ môn cố tình phát bóng chậm, đội bóng đó sẽ phải nhận một quả phạt góc chịu phạt ngay lập tức.

Đặc biệt, nhằm ngắt triệt để các hành vi giả vờ chấn thương của người gác đền để ngắt nhịp trận đấu, quy định thử nghiệm nêu rõ: nếu thủ môn yêu cầu sự trợ giúp y tế không xuất phát từ va chạm hoặc chảy máu, một cầu thủ ngoài đường biên của đội bóng đó bắt buộc phải rời sân tạm thời trong vòng 1 phút kể từ thời điểm trận đấu được bắt đầu trở lại.

Thời gian bóng chết ở Ngoại hạng Anh sẽ được cắt giảm tối đa.

Cải tổ công nghệ VAR và công khai âm thanh giao tiếp trực tiếp

Công tác trọng tài tại Ngoại hạng Anh bước sang kỷ nguyên minh bạch hóa tối đa. Báo cáo đánh giá Sự cố Trọng yếu Trận đấu (KMI) do ban cố vấn độc lập lập ra sẽ được công khai định kỳ hàng tuần ngay trên trang chủ của giải đấu.

Công nghệ RefCam tiếp tục được triển khai ở 1 đến 2 trận đấu mỗi tuần nhưng được nâng cấp đáng kể khi phát trực tiếp âm thanh trao đổi giữa trọng tài chính và các cầu thủ trên sân. Song song với đó, các kênh truyền thông mạng xã hội của giải đấu sẽ cập nhật trực tiếp trích dẫn lý giải từ Match Centre ngay khi có sự can thiệp từ công nghệ hỗ trợ trọng tài.

Về mặt thẩm quyền điều hành, tổ VAR từ mùa giải 2026/27 được phép khuyến nghị trọng tài chính xem lại màn hình VAR đối với các tình huống rút thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ gián tiếp. Dù vậy, VAR vẫn không được phép can thiệp vào các quả phạt góc trao sai hoặc tấm thẻ vàng đầu tiên. Giải đấu cũng làm rõ chế tài với hành vi kéo tóc: chỉ những pha cố tình dùng lực quá mạnh hoặc mang tính chất bạo lực mới phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Thay đổi thương mại lịch sử và tinh chỉnh lịch thi đấu

Mảng thương mại của giải đấu ghi nhận cột mốc lớn khi thỏa thuận tự nguyện cấm các công ty cá cược xuất hiện ở mặt trước áo đấu chính thức chính thức có hiệu lực. Các câu lạc bộ bắt buộc phải chuyển sang hợp tác với các đối tác thuộc mảng dịch vụ tài chính hoặc đẩy nhà tài trợ cá cược xuống vị trí tay áo.

Về lịch thi đấu, đợt tập trung đội tuyển quốc gia định kỳ vào tháng 9 và tháng 10 được gộp làm một, mang lại khoảng nghỉ kéo dài gần ba tuần liên tục cho các câu lạc bộ. Lượt trận Boxing Day truyền thống quay trở lại đúng quy mô trọn vẹn vào Thứ Bảy, ngày 26/12/2026.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè cũng chốt mốc đóng cửa vào lúc 23 giờ ngày 1/9 (tương đương 5 giờ sáng ngày 2/9 theo giờ Việt Nam). Việc kết hợp công cụ tờ khai thỏa thuận (deal sheet) sẽ tạo điều kiện cho các đội bóng có thêm 2 giờ đệm để hoàn tất các thương vụ bom tấn ở những phút cuối cùng.