Ngoại hạng Anh áp dụng luật mới trừng phạt hành vi vật lộn trong vòng cấm từ mùa 2026/27 Ban tổ chức Ngoại hạng Anh yêu cầu trọng tài xử lý nghiêm các pha ôm ghì, vật lộn khi phạt góc từ mùa 2026/27 nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn trong vòng cấm.

Bắt đầu từ mùa giải 2026/27, ban tổ chức Ngoại hạng Anh chính thức yêu cầu lực lượng trọng tài xử phạt nghiêm khắc các hành vi ôm ghì, kéo áo và vật lộn trong vòng cấm địa. Động thái mạnh tay này được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự và dẹp bỏ những hình ảnh hỗn loạn thường thấy trong các tình huống đá phạt góc.

Ngoại hạng Anh làm gắt luật phạm lỗi ở vòng cấm. (Ảnh: Getty Images)

Vấn nạn tiểu xảo trong vòng cấm và áp lực lên trọng tài

Những pha xô đẩy và dùng tiểu xảo không bóng trong vòng cấm đã trở thành bài toán nhức nhối kéo dài tại giải đấu số một xứ sở sương mù. HLV David Moyes của Everton từng công khai chỉ trích sự thụ động của đội ngũ cầm còi sau trận đấu với Man Utd vào tháng 2 vừa qua, cho rằng giới trọng tài dường như né tránh việc can thiệp vào các tình huống nhạy cảm này.

Đỉnh điểm của sự bức xúc diễn ra vào tháng 5, trong trận đấu giữa West Ham và Arsenal, khi một bàn thắng bị từ chối giữa bối cảnh xuất hiện tới 5 hành vi phạm lỗi tiềm năng diễn ra cùng lúc. Thống kê chuyên môn cho thấy, trong số 20 lần công nghệ VAR bỏ lỡ sự can thiệp ở mùa trước, có tới 25% trường hợp là các quả phạt đền bị bỏ qua khi cầu thủ bị quật ngã xuống sân lúc bóng chưa đến vị trí.

Chỉ thị quyết liệt từ Howard Webb và tiêu chí xử phạt cụ thể

Quyết định dội "gáo nước lạnh" vào các chiêu trò tiểu xảo sẽ được áp dụng ngay từ trận đấu mở màn mùa giải mới giữa Arsenal và Coventry vào lúc 02h00 thứ Bảy (giờ Việt Nam). Trưởng ban trọng tài Ngoại hạng Anh, ông Howard Webb, khẳng định giới trọng tài sẽ được tiếp thêm sự tự tin để đưa ra quyết định trừng phạt trực tiếp thay vì chỉ đưa ra lời nhắc nhở suông.

Các hành vi chắc chắn bị thổi phạt bao gồm: cầu thủ chỉ tập trung truy cản đối phương mà không quay đầu nhìn bóng, cố tình không tranh chấp bóng, ôm đối thủ bằng cả hai tay hoặc nắm kéo quần áo kéo dài. Đặc biệt, những động thái hạn chế tầm hoạt động và cử động tay của thủ môn sẽ bị xử lý cực kỳ nghiêm khắc. Mặc dù vậy, ông Howard Webb nhấn mạnh ngưỡng va chạm hợp lệ vẫn được giữ ở mức cao, bởi sự tranh chấp thể lực vốn là nét đặc trưng không thể thiếu của bóng đá Anh.

Loạt thay đổi mang tính đột phá ở mùa giải 2026/27

Không chỉ dừng lại ở các pha tranh chấp trong vòng cấm, mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều xáo trộn lớn về mặt chiến thuật và vận hành trận đấu. Bên cạnh việc siết chặt kỷ luật khi đá phạt góc, ban tổ chức cũng áp dụng hàng loạt quy định mới liên quan đến quyền thay người, cơ chế chống hành vi câu giờ và mở rộng đặc quyền cho tổ trọng tài VAR nhằm đảm bảo tính minh bạch tối đa cho các trận đấu.