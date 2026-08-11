Ngoại hạng Anh chính thức vắng bóng cầu thủ Hàn Quốc sau 21 năm khi Yang Min-hyeok tới Bỉ Lần đầu tiên kể từ năm 2005, Ngoại hạng Anh chính thức sạch bóng cầu thủ Hàn Quốc khi Yang Min-hyeok tiếp tục gia nhập Westerlo tại Bỉ theo dạng cho mượn.

Lần đầu tiên kể từ thời điểm Park Ji-sung đặt chân tới Manchester United vào năm 2005, Ngoại hạng Anh bước vào mùa giải mới mà không có bất kỳ cầu thủ Hàn Quốc nào trong danh sách thi đấu chính thức. Cột mốc kéo dài 21 năm lịch sử đã chính thức khép lại khi tài năng trẻ Yang Min-hyeok tiếp tục rời Tottenham Hotspur để chuyển tới Westerlo tại giải VĐQG Bỉ theo dạng cho mượn.

Trước Son Heung-min, Park Ji-sung từng là niềm tự hào Châu Á. Ảnh: Getty Images

Bước ngoặt buồn và sự khép lại của một kỷ nguyên

Trong hơn hai thập kỷ, các ngôi sao xứ sở kim chi đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh đa văn hóa của giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù. Làn sóng này khởi nguồn từ Park Ji-sung, người mở đường đầy bản lĩnh tại Old Trafford, trước khi những Lee Young-pyo, Seol Ki-hyeon hay Ki Sung-yueng nối gót khẳng định năng lực chuyên môn và tư duy chơi bóng đỉnh cao.

Đỉnh cao của triều đại này thuộc về Son Heung-min trong màu áo Tottenham Hotspur. Tiền đạo sinh năm 1992 không chỉ thiết lập hàng loạt kỷ lục mà còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Á đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, việc Son Heung-min chuyển sang thi đấu cho LAFC tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) vào năm ngoái đã giáng một đòn mạnh vào vị thế của bóng đá Hàn Quốc tại Anh.

Tình hình trở nên trầm trọng hơn khi Wolverhampton - đội bóng sở hữu tiền đạo Hwang Hee-chan - bị rớt hạng xuống chơi tại Championship ở mùa giải vừa qua. Sự ra đi đồng thời của những trụ cột lớn nhất khiến dải liên kết giữa bóng đá Hàn Quốc và Ngoại hạng Anh bị gãy đổ hoàn toàn.

Thực tế khắc nghiệt từ viễn cảnh của Yang Min-hyeok

Từng bùng nổ mạnh mẽ tại K League 1 trong năm 2024, Yang Min-hyeok gia nhập Tottenham Hotspur với rất nhiều kỳ vọng về một cuộc chuyển giao thế hệ. Tuy nhiên, khoảng cách về cường độ vận động, thể lực và tư duy chiến thuật giữa giải VĐQG Hàn Quốc và Ngoại hạng Anh đã tạo ra rào cản quá lớn đối với tiền vệ trẻ này.

Yang Min-hyeok khi được cho mượn tại Queens Park Rangers. Ảnh: QPR

Theo báo chí quốc tế, Yang Min-hyeok chuẩn bị hoàn tất hợp đồng cho mượn thời hạn một mùa giải tới câu lạc bộ Westerlo tại Bỉ, không kèm điều khoản mua đứt. Đây đã là lần thứ tư tiền vệ này bị đẩy đi tu nghiệp. Trước đó, hành trình thử thách của anh kéo dài qua Queens Park Rangers (từ tháng 1/2025), Portsmouth và Coventry City.

Dù Coventry City đã xuất sắc vô địch Championship mùa trước để giành vé thăng hạng Ngoại hạng Anh, Yang Min-hyeok vẫn không thể tìm được chỗ đứng khi chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân ở các giải quốc nội. Việc liên tục bị đem cho mượn phản ánh thực tế phũ phàng rằng các tài năng trẻ từ châu Á hiện tại không còn dễ dàng nhảy vọt trực tiếp vào đội hình đá chính tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

Khoảng trống thế hệ chưa có lời giải

Nhìn vào bản đồ nhân sự của bóng đá Hàn Quốc hiện tại, viễn cảnh tìm kiếm một gương mặt sớm tái xuất tại Ngoại hạng Anh là vô cùng mong mỏng. Các ngôi sao sáng giá nhất đều đã lựa chọn bến đỗ ổn định ở các giải đấu hàng đầu châu Âu khác. Lee Kang-in đã chia tay Paris Saint-Germain để cập bến Atletico Madrid theo bản hợp đồng kéo dài 5 năm, trong khi trung vệ Kim Min-jae tiếp tục là trụ cột trong màu áo Bayern Munich.

Ở vị trí tiền đạo, Oh Hyeon-gyu dù thi đấu nỗ lực và ghi bàn tại kỳ World Cup vừa qua nhưng việc tuyển Hàn Quốc bị loại sớm ngay từ vòng bảng đã khiến anh mất đi cơ hội lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên xứ sương mù, qua đó tiếp tục gắn bó với Besiktas tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cái tên duy nhất còn hiện diện trong hệ thống một đội bóng Ngoại hạng Anh là tài năng trẻ Park Seung-soo thuộc biên chế Newcastle United. Mặc dù vậy, cầu thủ này vẫn trong giai đoạn phát triển tại đội trẻ và chưa thể đặt kỳ vọng sớm cạnh tranh một vị trí ở đội một. Khép lại chuỗi 21 năm rực rỡ, bóng đá Hàn Quốc đang phải đối mặt với bài toán nan giải về việc đào tạo ra thế hệ kế cận đủ sức gánh vác di sản mà các tiền bối đã để lại.