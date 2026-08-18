Ngoại hạng Anh lần đầu phát sóng âm thanh trọng tài giao tiếp với cầu thủ ngay trong trận đấu Ngoại hạng Anh cho phép phát sóng âm thanh đối thoại giữa trọng tài và cầu thủ từ thiết bị RefCam ngay trong lúc trận đấu diễn ra, tạo bước ngoặt trải nghiệm.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh vừa đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi chính thức cho phép phát sóng âm thanh các cuộc đối thoại trên sân giữa trọng tài và cầu thủ ngay trong thời gian trận đấu đang diễn ra. Bước đi này hứa hẹn mang lại góc nhìn cận cảnh, gia tăng tính minh bạch và nâng cao trải nghiệm theo dõi cho người hâm mộ toàn cầu.

Người hâm mộ có thể được nghe những cuộc trò chuyện giữa cầu thủ và trọng tài.

Thay đổi đột phá trong bản quyền truyền hình

Theo quy định mới, các đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình lớn tại Anh như Sky Sports và TNT Sports được quyền khai thác dữ liệu âm thanh thu từ hệ thống RefCam — loại máy quay nhỏ gắn trên đầu trọng tài. Công nghệ này vốn đã trải qua giai đoạn thử nghiệm kéo dài 6 tuần ở mùa giải trước và xuất hiện trong khoảng 20 trận đấu.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, thỏa thuận giữa ban tổ chức và các câu lạc bộ quy định toàn bộ băng ghi âm từ RefCam chỉ được phép công bố tới công chúng sau khi trận đấu đã kết thúc vài ngày. Bước sang mùa giải mới, rào cản thời gian này chính thức bị nới lỏng.

Dự kiến trong suốt 38 vòng đấu, các đơn vị truyền hình sẽ chọn lọc khoảng 1 đến 2 tình huống nổi bật mỗi vòng để phát lại kèm âm thanh chân thực từ hiện trường, giúp khán giả hiểu rõ hơn các quyết định điều hành trên sân.

Những rào cản kỹ thuật và lộ trình triển khai

Mặc dù mang lại sự cải tiến lớn, việc phát sóng âm thanh vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định từ Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB). Do đó, âm thanh sẽ không được truyền tải trực tiếp 100% theo thời gian thực. Đặc biệt, những cuộc trao đổi trong thời điểm Trọng tài video (VAR) kiểm tra hay xem lại băng hình sẽ hoàn toàn không được phát sóng.

Thay vì phát trực tiếp liên tục, các đài truyền hình sẽ sử dụng hình thức phát lại "gần như tức thời" (near-live). Bên cạnh đó, số lượng trận đấu áp dụng hệ thống RefCam sẽ được nâng lên đáng kể, từ 20 trận ở mùa trước lên gần 45 trận trong mùa giải này.

Ban tổ chức cho biết thử nghiệm sẽ được triển khai theo lộ trình tăng dần và chưa áp dụng ngay ở vòng đấu mở màn. Sự thay đổi này đánh dấu nỗ lực của bóng đá trong việc học hỏi mô hình truyền thông từ các môn thể thao như cricket hay bóng bầu dục, nơi giao tiếp của trọng tài đã được công khai rộng rãi.

Hiện tại, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cùng cơ quan quản lý trọng tài (Pro Ref) vẫn đang tiếp tục làm việc với IFAB nhằm hướng tới mục tiêu cho phép phát sóng âm thanh trực tiếp hoàn toàn trong tương lai.