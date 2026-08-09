Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 chứng kiến cuộc khủng hoảng lực lượng huấn luyện viên nội địa Sự ra đi của Eddie Howe khiến giải đấu cao nhất nước Anh chỉ còn đúng 3 HLV bản địa, trong khi sự luân chuyển trên băng ghế chỉ đạo đạt mức kỷ lục lịch sử.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 chuẩn bị bước vào tranh tài trong một bối cảnh lịch sử đầy biến động. Chưa bao giờ ở kỷ nguyên bóng đá hiện đại, căn phòng thay đồ của các câu lạc bộ tại xứ sở sương mù lại chứng kiến sự thay đổi nhân sự ở vị trí thượng tầng mạnh mẽ và gấp gáp đến như vậy. Sự kiên nhẫn dành cho các chiến lược gia đang chạm mức thấp nhất, kéo theo sự rút lui dần của lực lượng huấn luyện viên nội địa trên bản đồ bóng đá đỉnh cao.

Lampard, Carrick và O'Neil là 3 HLV nội góp mặt tại Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Getty Images)

Mức độ biến động nhân sự chạm ngưỡng kỷ lục

Các thống kê chuyên sâu từ Opta cho thấy một bức tranh toàn cảnh đáng kinh ngạc: có tới 9 trên tổng số 20 câu lạc bộ sẽ bắt đầu chiến dịch mới với một gương mặt hoàn toàn mới trên băng ghế chỉ đạo so với thời điểm kết thúc mùa giải trước. Nếu tính cả những sự bổ sung được thực hiện ở giai đoạn cuối mùa trước như trường hợp của Roberto De Zerbi hay Michael Carrick, giải đấu hiện ghi nhận 11 đội bóng được dẫn dắt bởi các HLV có thâm niên chưa đầy một năm làm việc.

Để thấy rõ mức độ bất ổn này, lịch sử bóng đá Anh chỉ từng ghi nhận sự luân chuyển tương tự ở hai mốc thời điểm đặc biệt: mùa giải 1888/89 (năm đầu tiên giải VĐQG được thành lập) và mùa giải 1946/47 (mùa giải đầu tiên quay trở lại sau Thế chiến II). Sự biến động dồn dập phản ánh niềm tin và quãng thời gian trao cho các vị "thuyền trưởng" đang thu hẹp lại hơn bao giờ hết.

Sự khan hiếm danh hiệu và bóng dáng nhà cầm quân nội địa

Sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện dẫn đến một hệ quả rõ rệt: bản lý lịch gặt hái danh hiệu của dàn thuyền trưởng hiện tại trở nên vô cùng khiêm tốn. Khác xa với mùa hè 2016 khi giải đấu quy tụ những chiến lược gia lừng lẫy như Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp hay Antonio Conte, mùa giải 2026/27 ghi nhận tổng số danh hiệu tập thể của dàn HLV ở mức thấp nhất lịch sử Premier League.

Arteta là HLV duy nhất mùa giải 2026/27 giành Premier League. (Ảnh: Sky Sports)

Đáng chú ý, Mikel Arteta hiện là nhà cầm quân duy nhất tại giải đấu từng đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh. Song song với đó, vị thế của các HLV người Anh đang suy giảm nghiêm trọng. Sau khi Eddie Howe chia tay Newcastle, chiến dịch mới chỉ còn đúng 3 nhà cầm quân bản địa góp mặt là Michael Carrick, Frank Lampard và Gary O’Neil.

Một chi tiết đáng chú ý là vùng đất nhỏ bé Gipuzkoa thuộc Tây Ban Nha hiện đóng góp số lượng HLV cho nhóm đội dẫn đầu (bao gồm Arsenal, Liverpool, Chelsea và Aston Villa) nhiều hơn toàn bộ nước Anh. Xu hướng quốc tế hóa này hoàn toàn đồng điệu với diễn biến trên sân cỏ, nơi tỷ lệ số phút thi đấu của các cầu thủ ngoại quốc vừa vọt lên mức kỷ lục 69,6% vào mùa trước.

Sự thoái trào của khái niệm Nhà quản lý truyền thống

Bên cạnh yếu tố quốc tịch, vai trò của người đứng đầu BHL cũng đang trải qua bước chuyển dịch lớn. Ranh giới giữa một "Nhà quản lý" (Manager) toàn quyền và một "Huấn luyện viên trưởng" (Head coach) đơn thuần ngày càng mờ nhạt trước sự can thiệp mạnh mẽ từ đội ngũ Giám đốc thể thao. Hiện tại, Ngoại hạng Anh chỉ còn vỏn vẹn 6 chiến lược gia được nắm giữ chức danh Manager thực thụ.

Điển hình cho sự mong manh này là câu chuyện tại Chelsea. Liam Rosenior được bổ nhiệm làm Head coach vào tháng 1, nhưng đã bị thay thế bởi Xabi Alonso – người nhận chức danh Manager – chỉ sau 5 tháng. Tại đội bóng này, kể từ sau khi Antonio Conte chia tay vào năm 2018, chưa một HLV nào trụ lại được quá 2 năm. Nghề huấn luyện tại Ngoại hạng Anh không chỉ mang màu sắc toàn cầu hóa mà còn trở thành một trong những công việc chịu áp lực sa thải cao nhất thế giới.