Việc tử tế Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ Đó là tên của một cơ sở giáo dục đặc biệt nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Xuân Hương - Đà Lạt, nơi trẻ khiếm thính và trẻ tự kỷ được học các kỹ năng, được học nghề, từ đó, giúp các em không tự ti, sống hòa nhập với xã hội...

Các bạn trẻ thiếu may mắn được học nghề để có thể bước đi trên đôi chân của chính mình



Hằng ngày, chỉ với 1 chiếc tivi cùng những động tác hướng dẫn trực tiếp của cô giáo và các dụng cụ trợ giúp đặc biệt, đã hỗ trợ cho từng bạn nhỏ bị tự kỷ được học tập trong các lớp can thiệp sớm. Những việc làm tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu chứng kiến tận mắt, mới thấy được sự kiên trì, lòng tận tâm cũng như tình yêu thương của các cô giáo, tình nguyện viên nơi đây. Bởi, muốn trẻ khiếm thính hay trẻ tự kỷ, trẻ thiểu năng tiến bộ thì điều đầu tiên là phải hiểu và phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Cũng tại “Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ” còn mở lớp dạy may cho các em khiếm thính, lớp vẽ trang trí được tổ chức hàng tháng cho các em học sinh Trường Khiếm thính Lâm Đồng. Những người sáng lập doanh nghiệp xã hội cũng dành một không gian để trưng bày, kinh doanh các sản phẩm thủ công handmade do các em khiếm thính được thầy cô hướng dẫn vẽ trang trí và thêu tay tỉ mỉ, hình thành nên những sản phẩm đẹp mắt. “Vì cũng là người khuyết tật nên tôi hiểu và đồng cảm với những mặc cảm của các em. Chỉ mong sao, từng đường kim mũi chỉ mình tận tình chỉ dạy, được các em sớm tiếp thu, thành thục, làm nên những sản phẩm đẹp, bán được để hỗ trợ các em. Niềm vui của các em cũng là niềm vui, hạnh phúc của mình”, chị Phạm Thị Xuân Thu - giáo viên dạy may rưng rưng chia sẻ.

Các bạn nhỏ bị tự kỷ được học tập trong các lớp can thiệp sớm



TS. Choi Young Sook, một trong những người sáng lập nên “Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ” nói về hành trình của mình ở đây: “Suốt 11 năm qua, tôi thường xuyên lui tới để giúp đỡ từ vật chất đến phương pháp dạy học. Bởi tôi hiểu rằng, muốn trẻ khiếm thính hay trẻ tự kỷ, trẻ thiểu năng tiến bộ, hòa nhập, điều quan trọng nhất là phải hiểu và phát triển được ngôn ngữ của trẻ. Vì vậy, các em cần được can thiệp càng sớm càng tốt”.

Không gian trưng bày các sản phẩm thủ công tại Ngôi nhà Yêu thương và chia sẻ



Trong khuôn viên của “Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ”, dành không gian rộng chừng 100 m2 để mở tiệm cà phê nhỏ mang tên Chocolate Bear. Nơi đây, các bạn khuyết tật được học làm bánh, làm sô-cô-la, pha chế và học cả cách phục vụ, giao tiếp với khách. Mô hình quán cà phê đặc biệt với các nhân viên phục vụ đều là người khiếm thính bẩm sinh, trao đổi với nhau bằng ký hiệu và dưới sự hỗ trợ của các giáo viên, tình nguyện viên... “Sau khi đã hoàn thành việc học ở Trường Khiếm thính Lâm Đồng, em được làm việc ở Cafe Chocolate Bear và được thầy cô cho học vẽ, học may. Em thấy rất vui vì được học nghề phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Cô giáo, bạn bè và khách đến quán đều rất thân thiện, khiến em luôn cảm thấy dễ chịu và cố gắng để làm tốt hơn mỗi ngày”, Lê Ánh Thảo My - thành viên của “Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ” tâm tình bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Lê Ánh Thảo My, một bạn trẻ khiếm thính tại không gian của Cafe Chocolate Bear



Niềm vui của các em khiếm thính đang theo học nghề và làm việc tại đây cũng là niềm hạnh phúc của các cô giáo, tình nguyện viên, cũng như người sáng lập ra “Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ”. Bởi, đây là doanh nghiệp xã hội đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hoạt động trên lĩnh vực giáo dục đặc biệt và hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật. Mục tiêu của doanh nghiệp xã hội là sự đồng hành và chia sẻ, lựa chọn những nghề phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và gắn với tạo việc làm trong tương lai để giúp các em tự chủ hơn trong cuộc sống, tự nuôi sống được bản thân, trở thành người có ích để đóng góp cho xã hội.

Chị Trần Thị Thanh Lan - Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có 2 mục đích, đầu tiên là với phương pháp giáo dục hiện đại để can thiệp sớm đối với trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi, từ đó, lắng nghe ngôn ngữ và thế giới của các em. Tiếp nữa là sự hỗ trợ hướng nghiệp cho các bạn trẻ khiếm thính, với hi vọng từ 2 - 3 năm, các em có thể tự lập tại gia đình và mở được cơ sở kinh doanh riêng”.

Không vì mưu cầu cuộc sống, “Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ”, nơi mang niềm vui, sự ấm áp đến cho những bạn nhỏ thiếu may mắn trong cuộc sống tìm đến, để các em được học nghề, được trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu và thỏa sức khám phá những điều mới lạ cũng như mong muốn nhiều người có thể thấu hiểu.