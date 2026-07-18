Thể thao 360 Ngôi vương gọi tên ai? Đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina tạo nên một trận chung kết đặc biệt của World Cup 2026. Hai đội mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần trong suốt chiều dài lịch sử World Cup. Lần chạm trán đó diễn ra cách đây đã gần 60 năm tại vòng bảng World Cup 1966, nơi Argentina đã giành chiến thắng với tỷ số 2 - 1.

Tây Ban Nha hay Argentina ai sẽ lên ngôi?

Sau hơn 1 tháng tranh tài sôi động, World Cup 2026 đang dần đi đến hồi kết khi 2 cái tên góp mặt trong trận chung kết đó là đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 20/7, trên sân MetLife Stadium (Mỹ). Một bên là tập thể trẻ trung, giàu năng lượng với triết lý kiểm soát bóng hiện đại, bên kia là Argentina - nhà đương kim vô địch giàu bản lĩnh cùng khát vọng bảo vệ ngai vàng. Cuộc chiến hứa hẹn là màn đấu trí đỉnh cao giữa 2 nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch khi lần lượt vượt qua Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ trước khi đánh bại Pháp 2 - 0 ở bán kết. Điều đáng nói là họ không chỉ thắng bằng kết quả, mà còn bằng lối chơi giàu tính kiểm soát, khả năng pressing đồng bộ và hiệu quả trong khâu chuyển trạng thái. Huấn luyện viên Luis de la Fuente trung thành với lối chơi cầm bóng, triển khai ngắn từ tuyến dưới và tạo áp lực ngay sau khi mất bóng. Điểm mạnh của đại diện châu Âu nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, sự cơ động của hàng tiền vệ cùng những pha phối hợp tốc độ ở 2 biên.

Ở phía đối diện, Argentina thêm một lần chứng minh vì sao họ luôn là đội bóng đáng gờm ở những giải đấu lớn. Sau khi vượt qua Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ ở vòng loại trực tiếp, đại diện Nam Mỹ tiếp tục loại tuyển Anh ở bán kết bằng chiến thắng 2 - 1. Bản lĩnh, kinh nghiệm cùng khả năng tận dụng thời cơ giúp đội bóng xứ Tango tiếp tục đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn giữ nguyên bản sắc thực dụng nhưng đầy hiệu quả. Đội bóng Nam Mỹ sẵn sàng nhường thế trận khi cần thiết, chờ đợi thời cơ để tung ra những đòn phản công sắc bén. Sự gắn kết giữa các tuyến cùng kinh nghiệm chinh chiến ở các trận cầu lớn là vũ khí đáng sợ của nhà đương kim vô địch.

Một trong những tâm điểm lớn nhất của trận đấu là Lionel Messi. Dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, siêu sao người Argentina vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất trong hành trình của đội tuyển. Kinh nghiệm, khả năng tạo đột biến từ những khoảnh khắc tưởng như bình thường cùng bản lĩnh ở các trận đấu lớn khiến Messi luôn là cái tên mà hàng phòng ngự Tây Ban Nha phải dành sự quan tâm đặc biệt. Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Các bàn thắng có thể đến từ Oyarzabal, Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Merino… Sức mạnh của họ đến từ tính tập thể, sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật và nguồn năng lượng dồi dào của dàn cầu thủ trẻ.

Đây được đánh giá là một trong những trận chung kết cân bằng nhất trong nhiều kỳ World Cup. Tây Ban Nha nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát thế trận và sự trẻ trung, trong khi Argentina có lợi thế về kinh nghiệm, bản lĩnh cùng khả năng tỏa sáng ở những thời khắc quyết định. Nếu duy trì được cường độ pressing và hạn chế khoảng trống cho Messi cùng các đồng đội, Tây Ban Nha có thể chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để Argentina trừng phạt đối thủ.

Trận chung kết tại MetLife không chỉ là màn tranh cúp vàng thế giới mà còn là cuộc chạm trán giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa triết lý kiểm soát hiện đại của Tây Ban Nha với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Argentina. Dù kết quả ra sao, chắc chắn sẽ chứng kiến một cột mốc mới của lịch sử. Argentina hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, còn Tây Ban Nha đứng trước cơ hội lần thứ 2 bước lên đỉnh bóng đá thế giới sau 16 năm. Người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một đêm bóng đá xứng đáng khép lại kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc.