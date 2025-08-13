Văn hóa - Giải trí Ngọn lửa chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam Một chiến thắng trước Thái Lan ở vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 như bao thắng lợi khác. Thế nhưng, ba điểm này lại mang đến những ý nghĩa lớn lao cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Việt Nam lại khiến Thái Lan ôm hận ở sân chơi Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Tối 12/8, sân Lạch Tray (Hải Phòng) bùng nổ trong sắc đỏ. Hơn 15.000 cổ động viên đã chứng kiến khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của bóng đá nữ Việt Nam: chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, khép lại vòng bảng Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á với thành tích toàn thắng.

Trận đấu này không chỉ là ba điểm, không chỉ là tấm vé vào bán kết, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Việt Nam luôn duy trì vị thế của đội bóng hàng đầu khu vực.

Trước khi bóng lăn, cả Việt Nam và Thái Lan đều có cùng 6 điểm sau hai lượt trận, nhưng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung xếp sau do kém về chỉ số (+13 so với +14).

Ai cũng hiểu rằng, đây không khác gì trận “chung kết sớm” của bảng A. Thái Lan, đối thủ lớn nhất ở Đông Nam Á, vẫn là cái tên từng khiến không ít thế hệ cầu thủ Việt Nam phải nếm trải cay đắng. Nhưng ở Lạch Tray, các cô gái áo đỏ chứng tỏ vị thế của một “đại nương” khu vực.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, Việt Nam lập tức tràn lên pressing tầm cao. Thái Lan vốn chơi kỹ thuật và ưa cầm bóng, bất ngờ bị đẩy vào thế chống đỡ. Từng pha phối hợp của Huỳnh Như, Bích Thùy, và Thanh Nhã liên tục khoan sâu vào hai biên, tạo áp lực nặng nề lên hàng thủ đối phương.

Khán đài cuồng nhiệt! Tiếng hò reo không chỉ là men say, nó còn là động lực để các cô gái áo đỏ duy trì nhịp tấn công hừng hực.

Phút 36, khoảnh khắc khán giả chờ đợi cuối cùng cũng đến. Từ pha xâm nhập vòng cấm khéo léo của Huỳnh Như, bóng được đưa vào như đặt cho Thu Thảo. Chỉ một nhịp xử lý gọn gàng, cô tung cú sút đủ hiểm, làm tung lưới Thái Lan. 1-0!

Tiếng hò reo bùng nổ. Người ta thấy Huỳnh Như giơ cao tay chỉ về phía khán đài, như muốn nói: “Đây là dành cho các bạn!”. Người ta thấy HLV Mai Đức Chung nở nụ cười hiếm hoi, nhưng đôi mắt ông lại ánh lên sự quyết tâm. Bởi ông biết, bàn thắng này không chỉ mở ra lợi thế, mà còn đánh vào tâm lý của đối thủ, những người vốn đã dè chừng Việt Nam từ trước trận.

Sân nhà, khán giả nhà là điểm tựa lớn cho các cô gái kim cương Ảnh: VFF

Nếu như hiệp một là thời khắc bùng nổ, thì hiệp hai lại là bài kiểm tra bản lĩnh. Thái Lan tràn lên tấn công, cố gỡ hòa bằng mọi giá. Nhưng hàng thủ Việt Nam chơi như những chiến binh. Từng pha cản phá, từng tình huống bọc lót đều được thực hiện chính xác đến lạnh lùng.

Có lúc, khán giả nghẹt thở khi bóng chạm xà ngang. Có lúc, tiếng “ồ” kéo dài vì pha xoạc bóng chuẩn xác cứu thua ngay trước mũi giày tiền đạo Thái Lan. Nhưng tất cả đều chứng kiến một điều: đây là tập thể đã được tôi luyện ở sân chơi lớn nhất khi từng tham dự World Cup 2023. Kinh nghiệm, kỷ luật, và tinh thần thép là thứ Thái Lan không thể xuyên phá.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cô gái Việt Nam ôm chầm lấy nhau. Trên khán đài, người hâm mộ hát vang “Việt Nam! Việt Nam!” không ngớt. Chiến thắng này đưa chúng ta lên ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối, nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn thế.

Đó là chiến thắng của niềm tin rằng Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh hàng đầu ở khu vực. Đó là chiến thắng của khát vọng khi mỗi cầu thủ bước vào sân đều mang theo mục tiêu duy nhất: chiến thắng vì màu cờ sắc áo. Và đó là chiến thắng của tình yêu bóng đá khi cầu thủ và khán giả hòa vào nhau thành một sức mạnh không thể ngăn cản.

HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã bố trí chiến thuật hợp lý với việc kéo Huỳnh Như xuống đá thấp, nhường vị trí tiền đạo cắm cho Bích Thùy, người có tốc độ và sức mạnh, nhằm tăng hiệu quả tấn công.

Hàng thủ Việt Nam cũng thi đấu kín kẽ, khiến Thái Lan gần như không thể phát huy lối chơi như ở hai trận trước đó.

Truyền thông khu vực đã phải thừa nhận: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy đẳng cấp của một đội từng dự World Cup. Họ xứng đáng là ứng viên số 1 cho chức vô địch.” Còn người hâm mộ thì tự hào khi nhận ra: năm 2025, cả đội tuyển nam lẫn nữ đều đánh bại Thái Lan.

Chiến thắng này không chỉ làm đẹp bảng thành tích, mà còn là lời nhắc nhở với toàn Đông Nam Á: Việt Nam đang ở vị trí dẫn đầu và sẽ không dễ dàng bị đánh bại.

Lạch Tray đêm 12/8 sẽ được nhớ như một trong những khoảnh khắc rực rỡ nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Đó là nơi ngọn lửa chiến thắng bùng lên, nơi các cô gái áo đỏ khẳng định bản lĩnh và tình yêu Tổ quốc. Và khi nhìn vào cách họ thi đấu, cách họ chiến đấu, người hâm mộ hoàn toàn có quyền mơ về một chiếc cúp vô địch Đông Nam Á nữa. Chiếc cúp được nâng cao bằng mồ hôi, nước mắt và niềm tự hào Việt Nam.