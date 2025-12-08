Tin mới

    Thể thao 360

    Ngọt ngào đòi nợ

    Lê Ngọc 12/08/2025 07:23

    Andrey Rublev đối đầu với Learner Tien tay vợt người Mỹ gốc Việt trong khuôn khổ vòng 2 Cincinnati Open 2025. Tại đây tay vợt người Nga đã đòi lại đủ vốn lẫn lời trước tay vợt người Mỹ sau thất bại tại vòng 2 - Washington Open 2025.

    520-202508120722001.jpg

    Trận đấu tại vòng 2 - Washington Open 2025, tay vợt người Nga Andrey Rublev đối đầu với Learner Tien tay vợt người Mỹ gốc Việt. Dù gặp tay vợt có thứ hạng thấp hơn mình rất nhiều, tuy nhiên Rublev đã để cho Learner Tien vượt qua sau 2 sét. Chơi chắc chắn trong set 1, Learner Tien đã thắng Rublev 7-5. Bước đến set 2, Learner Tien thăng hoa tột độ. Anh thắng với tỷ số cách biệt hơn lên tới 6-2, qua đó đoạt vé vào vòng 3 Washington Open. Sau chiến thắng này, Learner Tien cũng đã buộc mọi người phải nhớ đến anh như một ‏“‏thách thức mới” đối với những tay vợt hàng đầu thế giới. Tuy nhiên trong lần tái ngộ tại vòng 2 Cincinnati Open 2025, Rublev đã có màn báo thù ngọt ngào trước tay vợt từng đánh bại mình gần đây nhất.

    520-202508120722002.jpg

    Dù Learner Tien thi đấu cực kì nỗ lực trong set đầu tiên, thậm chí kéo Rublev vào loạt tie-break cân não. Tuy nhiên đúng vào thời khắc quyết định, Rublev đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 7-4. Bước sang set 2, Learner Tien không có được phong độ như đầu trận. Kết quả, tay vợt người Mỹ gốc Việt chấp nhận thất bại 3-6 và chính thức dừng bước tại vòng 2 Cincinnati Open. Về phía Rublev, hạt giống số 9 đã có màn báo thù ngọt ngào để tiếp tục vào vòng 3 gặp hạt giống số 21 Alexei Popyrin.

    520-202508120722003.jpg

    Chiến thắng này mang lại sự tự tin cho tay vợt thường gây “địa chấn ngược” khi hay thua những tay vợt ít tên tuổi và thứ hạng thấp hơn mình rất nhiều. Những người yêu mến quần vợt ít ai biết Rublev được sinh ra trong gia đình không “yêu mến” quần vợt. Cha anh là Rublev Sr, một cựu võ sĩ quyền Anh, sau trở thành chủ nhà hàng chuyên nghiệp. Rublev theo sự nghiệp quần vợt với huấn luyện viên Sergei Tarasevich người Belarus. Những thần tượng của anh bao gồm Roger Federer, Rafael Nadal, Grigor Dimitrov và Milos Raonic, những trận đấu của những người này được Rublev thường xuyên nghiên cứu như khả năng giao bóng của Raonic, lối chơi và thể lực của Nadal, cú vô lê và cú thuận tay của Federer… điều đó giúp cho Rublev trở thành một trong những tay vợt hàng đầu của thế giới quần vợt đương đại. Hy vọng rằng Cincinnati Open 2025 sẽ mang đến cái kết ngọt ngào cho tay vợt người Nga như màn đòi nợ này,

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Thể thao 360
          Ngọt ngào đòi nợ
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO