Ngọt ngào đòi nợ

Trận đấu tại vòng 2 - Washington Open 2025, tay vợt người Nga Andrey Rublev đối đầu với Learner Tien tay vợt người Mỹ gốc Việt. Dù gặp tay vợt có thứ hạng thấp hơn mình rất nhiều, tuy nhiên Rublev đã để cho Learner Tien vượt qua sau 2 sét. Chơi chắc chắn trong set 1, Learner Tien đã thắng Rublev 7-5. Bước đến set 2, Learner Tien thăng hoa tột độ. Anh thắng với tỷ số cách biệt hơn lên tới 6-2, qua đó đoạt vé vào vòng 3 Washington Open. Sau chiến thắng này, Learner Tien cũng đã buộc mọi người phải nhớ đến anh như một ‏“‏thách thức mới” đối với những tay vợt hàng đầu thế giới. Tuy nhiên trong lần tái ngộ tại vòng 2 Cincinnati Open 2025, Rublev đã có màn báo thù ngọt ngào trước tay vợt từng đánh bại mình gần đây nhất.

Dù Learner Tien thi đấu cực kì nỗ lực trong set đầu tiên, thậm chí kéo Rublev vào loạt tie-break cân não. Tuy nhiên đúng vào thời khắc quyết định, Rublev đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 7-4. Bước sang set 2, Learner Tien không có được phong độ như đầu trận. Kết quả, tay vợt người Mỹ gốc Việt chấp nhận thất bại 3-6 và chính thức dừng bước tại vòng 2 Cincinnati Open. Về phía Rublev, hạt giống số 9 đã có màn báo thù ngọt ngào để tiếp tục vào vòng 3 gặp hạt giống số 21 Alexei Popyrin.

Chiến thắng này mang lại sự tự tin cho tay vợt thường gây “địa chấn ngược” khi hay thua những tay vợt ít tên tuổi và thứ hạng thấp hơn mình rất nhiều. Những người yêu mến quần vợt ít ai biết Rublev được sinh ra trong gia đình không “yêu mến” quần vợt. Cha anh là Rublev Sr, một cựu võ sĩ quyền Anh, sau trở thành chủ nhà hàng chuyên nghiệp. Rublev theo sự nghiệp quần vợt với huấn luyện viên Sergei Tarasevich người Belarus. Những thần tượng của anh bao gồm Roger Federer, Rafael Nadal, Grigor Dimitrov và Milos Raonic, những trận đấu của những người này được Rublev thường xuyên nghiên cứu như khả năng giao bóng của Raonic, lối chơi và thể lực của Nadal, cú vô lê và cú thuận tay của Federer… điều đó giúp cho Rublev trở thành một trong những tay vợt hàng đầu của thế giới quần vợt đương đại. Hy vọng rằng Cincinnati Open 2025 sẽ mang đến cái kết ngọt ngào cho tay vợt người Nga như màn đòi nợ này,