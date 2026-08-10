Kinh tế Ngư dân Lâm Đồng no ấm mùa cá nam Mỗi chuyến tàu cập cảng trong mùa cá nam không chỉ mang theo hải sản dồi dào. Đó còn là hi vọng về thời điểm khai thác thuận lợi, tăng giá trị kinh tế để ngư dân có một cuộc sống ấm no, đủ đầy nhất trong năm của người dân xứ biển.

Cá cơm sau khai thác tại Mũi Né

Trúng luồng cá cơm, cá nục

Tháng 8 về, những cơn gió nam thổi đều mang theo hơi thở mặn mòi. Đó cũng là lúc các vùng biển tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn nhộn nhịp, tất bật và rộn ràng nhất trong năm. Tại Cảng cá La Gi (phường Phước Hội), những giỏ cá cơm to, béo ngậy và tươi rói được ngư dân nườm nượp kéo lên bờ.

Chị Bé Đen, một thương lái thu mua cá lâu năm tại đây chia sẻ: “Những ngày này, ngư dân Lâm Đồng nói chung và khu vực La Gi nói riêng bắt đầu vào vụ cá nam rộ, nhất là cá cơm. Sản lượng không thể nói chính xác vì tùy thuộc vào từng ngày, từng luồng nước, đúng thực tế như bà con gọi là “biển giả”. Tuy nhiên, bình quân những ngày qua, tôi thu mua được từ 3 đến 5 tấn cá mỗi ngày”.

Nhờ sản lượng khai thác đạt và độ tươi cao, cá cơm vừa cập bờ đã được vận chuyển ngay đến các lò hấp. Giá trung bình dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/ký (tương đương khoảng 18.000 - 20.000 đồng/kg), mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao động.

Ngư dân Mũi Né trúng mùa cá cơm

Không chỉ riêng La Gi, không khí tất bật của vụ cá nam còn lan tỏa tại các cảng cá lớn khác như Phan Thiết, Phú Hải hay Cảng cá bãi sau Mũi Né.

Anh Phạm Nhâm, chủ một tàu cá khai thác xa khơi tại phường Phan Thiết phấn khởi cho biết: Từ đầu năm đến nay, tàu của gia đình đã thực hiện 4 chuyến biển xa với sản lượng khá. Dù đôi khi chịu ảnh hưởng bởi các đợt gió làm giảm năng suất, nhưng mỗi chuyến đi đều bảo đảm thu nhập bình quân cho bạn thuyền khoảng 5 triệu đồng/chuyến. Bước vào cao điểm vụ cá nam, khi trúng các luồng cá nục suông, nục nhỏ và cá bạc má, ngư dân càng thêm phần phấn khởi. Giá bán xô cá nục nhỏ hiện tại ở mức từ 13.000 đồng/kg.

Nghề lao động biển mùa cá nam tại Cảng cá La Gi

Theo Thống kê tỉnh, ngư trường khai thác của ngư dân Lâm Đồng trong mùa cá nam trải dài rộng khắp. Trong đó, vụ khai thác tập trung chủ yếu tại vùng ven bờ và vùng lộng trong tỉnh. Đồng thời vươn khơi đến các vùng biển trọng điểm phía Nam đảo Phú Quý, đảo Côn Sơn, quần đảo Trường Sa; Nhà giàn DK-1...

Luồng cá cơm lớn, tươi rói sau mỗi chuyến biển của ngư dân Lâm Đồng

Tăng sản lượng khai thác

Sự khởi sắc của vụ cá nam không chỉ cảm nhận qua không khí lao động tấp nập tại các cảng mà còn được minh chứng sinh động qua những con số thống kê chính thức. Tại phường La Gi, kết quả hoạt động tháng 7/2026 ghi nhận sản lượng khai thác hải sản ước đạt 3.800 tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Địa phương hiện duy trì năng lực đội tàu hùng hậu với trên 1.100 chiếc, tổng công suất 184.418 CV. Hay như ở phường Phước Hội, nhờ thời tiết thuận lợi, biển êm trong suốt một tháng qua, sản lượng khai thác hải sản của phường đã đạt trên 6.000 tấn. Tại phường Phan Thiết, sản lượng khai thác hải sản trong nửa đầu năm đạt khoảng 11.000 tấn...

Hàng trăm giỏ cá cơm được đưa lên bờ và vận chuyển đến nơi sơ chế

Để hướng tới khai thác bền vững, các địa phương ven biển Lâm Đồng như La Gi, Phước Hội, Phan Thiết... và các cơ quan chức năng toàn tỉnh đang nỗ lực quản lý chặt chẽ, kiên quyết xử lý các hình thức khai thác tận diệt. Đi cùng với đó, các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản tiếp tục được triển khai hiệu quả, giúp ngư dân vững tâm vươn khơi, phát triển kinh tế.

Tàu cá của ngư dân Lâm Đồng chuẩn bị ra khơi tại Cảng cá Phú Hải

Giữa những biến động của thời tiết và thị trường, hình ảnh các cảng cá tấp nập ghe thuyền, rộn rã tiếng cười mùa cá nam, chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ, mãnh liệt của những người con xứ biển Lâm Đồng với từng cơn sóng.