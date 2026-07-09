Đời sống Ngư dân Phú Quý được đưa từ Trường Sa về Lâm Đồng điều trị bệnh Ngày 8/7, tại Cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng bàn giao ngư dân Nguyễn Thanh Lộc, thuyền viên tàu cá BTh 97887-TS, cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng sau khi được Tàu 571 (Lữ đoàn 955) đưa từ đặc khu Trường Sa vào đất liền an toàn.

Trong quá trình lao động trên biển, ngư dân Nguyễn Thanh Lộc xuất hiện triệu chứng đau đầu được tàu 571 thuộc Lữ đoàn 955 tiếp nhận điều trị cấp cứu

Trước đó, ngày 1/7, tàu cá BTh 97887-TS xuất bến từ Cảng Phú Quý (đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) để khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa.

Trong quá trình lao động trên biển, ngư dân Nguyễn Thanh Lộc (SN 1993, trú tại thôn Phú Long, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện triệu chứng đau đầu, được Bệnh xá đảo Song Tử Tây thăm khám và chẩn đoán mắc hội chứng tiền đình cấp.

Sau khi cấp thuốc điều trị, các y, bác sĩ đề nghị đưa bệnh nhân vào bờ để tiếp tục theo dõi.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 571 thuộc Lữ đoàn 955 nhanh chóng cơ động tiếp cận, tiếp nhận, tổ chức chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân

Thực hiện chỉ đạo, tàu 571 thuộc Lữ đoàn 955 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận, tiếp nhận bệnh nhân, tổ chức chăm sóc và theo dõi sức khỏe trong suốt hành trình từ đặc khu Trường Sa về đất liền, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tổ chức bàn giao ngư dân Nguyễn Thanh Lộc

Khi cập Cảng Cam Ranh, ngư dân Nguyễn Thanh Lộc được các bác sĩ Đội Điều trị 486 kiểm tra sức khỏe, xác định tình trạng ổn định.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng hoàn tất các thủ tục bàn giao cho lực lượng bộ đội biên phòng để đưa ngư dân về địa phương tiếp tục theo dõi, điều trị.

Khi cập Cảng Cam Ranh, ngư dân Nguyễn Thanh Lộc được các bác sĩ Đội Điều trị 486 kiểm tra sức khỏe, xác định tình trạng ổn định trước khi bàn giao về địa phương

Việc kịp thời tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao ngư dân thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc sức khỏe ngư dân hoạt động trên biển.

Đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân và Bộ đội Biên phòng trong việc đồng hành, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.