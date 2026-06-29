Quốc phòng - An ninh Ngư dân tố giác tội phạm qua hòm thư điện tử Tố giác tội phạm qua hòm thư điện tử thuận tiện và bảo đảm bí mật cho người tố giác đã và đang được ngư dân Lâm Đồng đồng tình, hưởng ứng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mũi Né hướng dẫn người dân cách sử dụng hòm thư

Người dân đồng tình, ủng hộ

“Tình trạng giã cào bay, sử dụng chất nổ, xung điện tận diệt khai thác hải sản, trộm cắp ngư lưới cụ… là những tệ nạn phổ biến trên biển. Ngư dân chúng tôi đôi khi phát hiện, không biết cách nào tố giác với ngành chức năng nhanh nhất mà không bị người bị tố giác biết trả thù. “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh” (hòm thư) này rất hay, chúng tôi đồng tình, ủng hộ chung tay bảo vệ an ninh ổn định trên biển và cộng đồng dân cư nơi mình sống”, ngư dân Võ Hoàng nói với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mũi Né khi hướng dẫn cách sử dụng hòm thư.

Thiếu tá Lương Văn Dương - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết: “Người dân có thể dùng điện thoại có ứng dụng zalo quét mã QR, truy cập vào biểu mẫu, điền thông tin hoặc hình ảnh muốn phản ánh vào đó, rồi nhấn nút gửi đi. Ngay khi gửi, thông tin được truyền trực tiếp về hòm thư điện tử của đơn vị. Từ đây, các cán bộ trực xử lý sẽ tiến hành xác minh, triển khai phương án tiếp cận vụ việc nếu cần thiết”.

“Ngoài phát hiện các tệ nạn như: ma túy, trộm cắp, cướp giật, đánh nhau, cờ bạc… trong cộng đồng dân cư phản ánh vào hòm thư, người dân khi đánh bắt trên biển, phát hiện những hành vi như: các tàu nước ngoài có hành vi vi phạm chủ quyền hoặc hoạt động bất thường trên vùng biển Việt Nam; các hoạt động buôn bán gian lận thương mại, cặp mạn, sang chiết dầu trái phép; giã cào bay, sử dụng chất nổ, xung điện tận diệt khai thác hải sản; các hoạt động sử dụng chất cấm để chế biến, bảo quản hải sản, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng… cũng phản ánh vào hòm thư”, Thiếu tá Lương Văn Dương thông tin thêm.

Tiện lợi và bảo đảm bí mật

Thiếu tá Lương Văn Dương cùng các thành viên trong Tổ tư vấn kỹ năng số của Đồn Biên phòng Mũi Né đã dán tờ áp phích này ở nhiều nơi trên địa bàn phường, nhất là nơi đông người như: chợ, cơ sở lưu trú, khu phố; các ghe thuyền trên biển… Đồng thời hướng dẫn cho người dân cũng như ngư dân cách thức sử dụng hòm thư, nhiều người đồng tình hưởng ứng. Ông Lê Tấn Phát - Trưởng Khu phố 7, phường Mũi Né cho biết: “Hòm thư này rất tiện lợi, bảo đảm bí mật cho người tố giác. Tôi sẽ đăng tải lên các hội, nhóm của khu phố trên mạng xã hội để người dân biết. Khi phát hiện những vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội cả trên bờ lẫn trên biển, mở zalo quét mã điền thông tin gửi đi”.

Không chỉ phường ven biển Mũi Né mà nhiều xã, phường khác tập trung đông ngư dân ở phía Đông Nam tỉnh cũng đang triển khai hòm thư. Các đồn biên phòng cũng đã đi gõ cửa từng nhà, từng ghe thuyền để tuyên truyền, hướng dẫn. Trong đó, có Đồn Biên phòng Hòa Thắng, Hòa Minh, Thanh Hải… Ngoài triển khai ở các nhà văn hóa, trụ sở thôn, trường học, khu vực chợ, hộ kinh doanh... và trên các kênh thông tin của địa phương thì còn tiếp cận các ghe, thuyền đang đánh bắt ngoài khơi.

Trung tá Trần Thái Sơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Thắng cho biết: “Việc người dân biết và sử dụng được hòm thư này rất quan trọng. Khi triển khai hòm thư, chúng tôi thường đặt ở nơi dễ dàng tiếp cận để người dân thuận tiện gửi thông tin, hình ảnh hoặc tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật”.

Hòm thư là một phần trong Kế hoạch số 1297 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về triển khai mô hình “Bộ đội biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Qua đó, giúp chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đến các đồn biên phòng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có các đồn khu vực biên giới biển phía Đông Nam của tỉnh.