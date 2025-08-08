“Ngựa ô” đăng quang

Tay vợt tuổi teen của nước chủ nhà - Victoria Mboko hạng 85 WTA, năm nay mới 18 tuổi đã hoàn tất câu chuyện cổ tích của quần vợt đương đại tại giải đơn nữ Canadian Open 2025 khi lên ngôi vô địch sau chiến thắng trước cựu số 1 thế giới Naomi Osaka.

Trên hành trình lên ngôi nữ hoàng Canadian Open 2025, Mboko đã mang tới cho khán giả hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Với chiến thắng trước Naomi Osaka, trong trận chung kết, Mboko đã có 7 trận thắng ở giải đấu đang diễn ra tại Montreal. Trước đó, cô đã đánh bại những đối thủ như Kimberly Birrell (Australia), Sofia Kenin (Mỹ, Cựu vô địch Úc mở rộng), Maria Bouzkova (CH Czech), Coco Gauff (Mỹ, hạng 3 thế giới, Jessica Bouzas Maneiro (Tây Ban Nha) và Elena Rybakina (Kazakhstan, hạng 12 WTA).

Sau chiến thắng này, Mboko đã lập nên hàng loạt kỷ lục như: Tay vợt Canada đầu tiên đánh bại 4 cựu vô địch Grand Slam ở một giải đấu WTA Tour trong kỷ nguyên mở; Tay vợt Canada trẻ nhất lọt vào chung kết giải WTA 1.000 tại quê nhà và đây cũng là trận chung kết WTA 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp của Mboko; Tay vợt thứ 2 ở trong Kỷ nguyên mở, sau Lina Krasnoroutskaya hồi năm 2002, lọt vào trận chung kết WTA 1.000 đầu tay tại Canadian Open; Tay vợt thứ 3 lọt vào trận chung kết WTA 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp, kể từ khi hệ giải này được WTA giới thiệu vào năm 2009, sau Caroline Dolehide (Guadalajara 2023) và Anna Kalinskaya (Dubai 2024); Tay vợt Canada thứ 4 lọt đến trận chung kết Canadian Open trong Kỷ nguyên mở, sau Faye Urban (1968 - 1969), Vicky Berner (1969) và cả Bianca Andreescu (2019); Tay vợt hưởng suất wild-card thứ 3 trong Kỷ nguyên mở lọt vào chung kết Canadian Open, sau Monica Seles (1995) và Simona Halep (2015).

Trong trận đấu chung kết kịch tính, Mboko đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Mboko thua tan nát ở trong ván đấu đầu tiên với tỉ số 6-2. Tuy nhiên từ sét đấu thứ 2, Mboko đã chứng tỏ việc cô đi tới trận chung kết không hề may mắn. Thi đấu chắc chắn và ngang ngửa với Naomi Osaka trong phần lớn sét 2, nhưng Mboko đã tạo ra khác biệt khi giành chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 6-4. Bất ngờ trước sự vùng lên mạnh mẽ của Mboko ở sét 2, Naomi Osaka đã hoàn toàn bất lực trước sức trẻ của Mboko ở sét 3 và cam chịu bị đối thủ hủy diệt với tỉ số 6-1.

Thắng chung cuộc 2-1, Mboko chính thức lên ngôi nữ hoàng Canadian Open 2025 trước hàng vạn khán giả nhà. Một ngôi sao mới trong làng quần vợt nữ đã xuất hiện để thách thức tất cả các tay vợt nữ hàng đầu thế giới trong tương lai. Hy vọng với chức vô địch Canadian Open 2025 sẽ mở ra một tương lai sáng lạn cho Mboko trên hành trình chinh phục những đỉnh cao. Xin chúc mừng nữ hoàng Canadian Open 2025 - Victoria Mboko.